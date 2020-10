Kontrola kosztów… gwarancją przychodów

Każdy zarządzający finansami w biznesie wie, że jednym z kluczowych elementów jest możliwość

sprawnego przewidywania kosztów i utrzymywania płynności finansowej. Unikanie transakcji zamrażających środki jest rozwiązaniem idealnym. To oczywiście dotyczy też kosztów druku i zarządzania obiegiem dokumentów w firmach. Z jednej strony konieczność redukcji kosztów, z drugiej strony utrudnienia związane z rozproszeniem pracowników i problemami z regularnym serwisowaniem sprzętu. Po wybuchu pandemii producenci urządzeń drukujących przygotowali specjalną ofertę, opartą na rozwiązaniach sprawdzonych w innych branżach. Tu świetnym przykładem jest oferta firmy Epson, która umożliwia korzystanie z urządzeń w formie abonamentu. Coś, co sprawdziło się w usługach wideo na żądanie, takich jak np. popularny Netflix, trafiło na rynek druku. Jak to działa ?

Abonament także na drukarkę

W przypadku Epsona rozwinięto model DaaS (ang. Device as a Service), gdzie sprzęt jest dostarczany na miejsce i użytkowany przez okres trwania umowy, w trakcie której klient otrzymuje pełne wsparcie w zakresie dostarczania materiałów eksploatacyjnych oraz prac serwisowych. Zamiast kupować, instalować, utrzymywać i zajmować się serwisem sprzętu skupia się na tym co jest głównym atutem i celem jego działalności biznesowej a resztę pozostawia specjalistom.

W modelu usługowym dla biznesu proponowanym przez Epsona Klient otrzymuje dostęp do najnowocześniejszych urządzeń za stałą miesięczną opłatę. Bez względu na wielkość oraz charakter firmy, model abonamentowy korzystania

z urządzeń do druku niesie ze sobą szereg zalet, przede wszystkim pozwalając na wymierne oszczędności. Malkontenci mogą stwierdzić, że stojące w firmie urządzenie w rzeczywistości nie jest jej własnością. Tak, to prawda, ale przecież celem działalności biznesowej większości podmiotów nie jest „kolekcjonowanie drukarek”, tylko właściwa działalność. Gentlemani podobno o pieniądzach nie rozmawiają, więc wspomnijmy tylko, że w zależności od potrzeb Klienta do wyboru są trzy progi abonamentowe. Koszt wynajmu zaczyna się od 49 zł netto za podstawowy, ale w pełni funkcjonalny model, a najbardziej rozbudowane urządzenie, prawdziwie potężny, wielofunkcyjny kombajn biurowy to tylko 199 zł. Do tych kwot dochodzą

groszowe opłaty za stronę wydruku.

Dlaczego atrament? Dlaczego Epson?

Epson od lat rozwija biznesowe urządzenia drukujące serii WorkForce Pro zasilane atramentem i ma na tym polu ogromne doświadczenie i osiągnięcia. Autorska technologia piezoelektryczna opracowana przez Epsona stosowana w drukarkach atramentowych to druk bez podgrzewania (ang. heat-free) – drukujemy na zimno, a co za tym idzie mniej awaryjnie. Należy pamiętać, że elementy które pracują w niższej temperaturze mają dużo większą wytrzymałość i mniej się zużywają. Technologia niewymagająca użycia ciepła sprawia też, że urządzenia są bardzo oszczędne, wydruki trwalsze i co najmniej tak samo dobrej jakości jak w przypadku lasera. Są też obszary, gdzie atrament wręcz bije na głowę urządzenia laserowe jak

np. wydajność czy czas wydruku pierwszej strony. Wielofunkcyjne urządzenia biznesowe z serii WorkForce i WorkForce Pro to nie tylko hardware. Użytkownicy otrzymują pełen pakiet oprogramowania, dzięki któremu można m.in. zdalnie zarządzać całą flotą drukarek z jednego komputera, np. z domu admina. Umożliwiając np. zdalne sprawdzanie materiałów eksploatacyjnych, ograniczamy w ten sposób fizyczne interwencje, dzięki czemu doskonale wpisujemy się w politykę nowej post-covidowej rzeczywistości.

Ekologia nie tylko na pokaz

Epson ochronę środowiska i dbanie o ekologię ma wpisane w DNA firmy. I nie są to puste słowa. W przypadku przytoczonych produktów możemy mówić o znacznym ograniczeniu zapotrzebowania na energię, dochodzącą do 95 procent w stosunku do laserówek. Można szacować oszczędności, w samych rachunkach za zużytą energię, na

kilkaset złotych rocznie. Za tym idzie zmniejszony do minimum ślad węglowy. Do tego brak takich elementów jak bębny, grzałki, pojemniki na tonery zmniejsza liczbę wizyt serwisowych i drastycznie obniża ilość generowanych odpadów. To są twarde liczby, z którymi ciężko jest polemizować. Wiele firm, mimo że w swoim statucie ma zapisane działania na rzecz ochrony środowiska, ogranicza swoją aktywność na tym polu do zaledwie kilku w roku akcji CSR-owych, które stanowią jedynie kroplę w morzu potrzeb. Żeby jednak mówić o realnym wpływie na ochronę środowiska, potrzeba dużo większego zaangażowania. W tym przypadku najlepiej zacząć od swojego najbliższego otoczenia, czego wyrazem może być np. wymiana starych urządzeń na ekologiczne rozwiązania z zakresu druku. Takie działania mieszczące się w kulturze zero waste naturalnie wpłyną na ocieplenie wizerunku firmy, budując przy okazji wiarygodność u biznesowych partnerów, jak i klientów oraz samych pracowników.

