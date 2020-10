"W następstwie analizy pozyskanych nowych informacji zarząd spółki uznał, iż wystąpiły dalsze przesłanki utraty wartości tej inwestycji i oszacował jej wartość na kwotę 51,4 mln zł, tj. o 47,3 mln zł niższą niż zaprezentowana w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Best S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 r. Szczegółowy sposób ujęcia powyższego zmniejszenia zostanie zaprezentowany w sprawozdaniach finansowych za III kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie.



Best posiada pakietu 33% akcji Kredyt Inkaso.



Utworzenie odpisu aktualizującego ma charakter wyłącznie księgowy i nie wpływa na sytuację płynnościową spółki oraz grupy kapitałowej Best, zaznaczono.



Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,17 mln zł w 2019 r.



Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.



(ISBnews)