W ramach III etapu Przystani Letnica zaplanowano sześć pięciopiętrowych budynków. Powstaną w nich łącznie 323 mieszkania o szerokiej gamie metraży od 39,09 do 111,82 m2. Będą to lokale o zróżnicowanych układach - od dwóch do pięciu pokoi, podano.



"Przystań Letnica to atrakcyjna propozycja dla osób szukających ofert z rynku pierwotnego w Trójmieście. Doskonała lokalizacja na gdańskiej Letnicy - w bliskim sąsiedztwie Zatoki Gdańskiej i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej - przemyślane rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne układy mieszkań sprawiają, że osiedle cieszy się dużym zainteresowaniem. Oferta w pierwszym etapie inwestycji została już wyprzedana, a w drugim etapie w zaledwie cztery miesiące od startu sprzedaży nabywców znalazło już 20% lokali" - powiedziała dyrektor zarządzająca ds. sprzedaży i marketingu w Atalu Angelika Kliś, cytowana w komunikacie.



W ramach I etapu Przystani Letnica powstały trzy budynki ze 141 mieszkaniami i 7 lokalami usługowo-handlowymi. Wszystkie mieszkania znalazły nabywców, w sprzedaży dostępne są 3 lokale. W II etapie projektu powstaną cztery budynki, w których zaprojektowano 190 mieszkań oraz 12 lokali o przeznaczeniu usługowo-handlowym. Dostępnych jest 148 mieszkań i 7 lokali, podsumowano.



Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Sprzedała ok. 3,2 tys. mieszkań w 2019 r. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.



(ISBnews)