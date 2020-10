"W IV kw. szczególna uwaga zwrócona na:



- szczyt sezonu handlowego



- pasmo C i regulacje w obszarze cyberbezpieczeństwa



- prace nad planami na 2021 i aktualizacją strategii (komunikowanej w II kw. 2021)" - czytamy w prezentacji nt. wyników za III kw.



Spółka podała też, że uważnie monitoruje wpływ pandemii na biznes, zwłaszcza na sytuację ekonomiczną powodującą niepewność głównie na rynku biznesowym (ICT, zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne, roaming, ryzyko złych długów) i w zbywaniu nieruchomości.



"Projekt FiberCo jest w toku. Projekt jest na wczesnym etapie (memoranda inwestycyjne w obiegu) z planowanym zakończeniem w 2021 r.)" - czytamy także w prezentacji.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)