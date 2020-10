Warszawa, 29.10.2020 (ISBnews) - Orange Polska w nowej strategii chce zaktualizować kwestie związane z dywidendą i chciałby powrócić do ich wypłaty, wynika ze słów członka zarządu ds. finansowych Jacka Kunickiego.

"W strategii będziemy musieli zaktualizować kwestie związane z dywidendą. Jesteśmy świadomi, że nasi akcjonariusze chcieliby, żebyśmy wrócili do dywidend i my też byśmy tego chcieli - w pewnym momencie" - powiedział Kunicki podczas wideokonferencji.

Podkreślił, że wcześniej muszą być spełnione pewne warunki. Wymienił m.in. kwestię stabilnego wzrostu marż i wolnych przepływów gotówkowych.

"Musimy mieć pewność, że struktura naszego bilansu jest wystarczająco bezpieczna. W tym kontekście kluczowa jest rozsądna cena 5G" - dodał Kunicki.

Wcześniej spółka poinformowała, że w IV kw. skupi się m.in. nad planami na 2021 i aktualizacją strategii (komunikowanej w II kw. 2021).

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)