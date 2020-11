Choć większość odczuwa do teraz negatywne skutki wiosennego lockdownu i ograniczenia swobód w działalności, jedna z gałęzi rynku po pierwszy półroczu zanotowała nad wyraz dobre wyniki. O kilka słów komentarza poprosiliśmy eksperta d/s rynku druku – Krzysztofa Jańca z firmy Epson, który odpowiedział na kilka pytań.

Wydawać by się mogło, że ten rok jest stracony dla urządzeń drukujących, a tu taka niespodzianka. Tego się chyba nikt nie spodziewał?

Początek roku nie zwiastował tego co nas spotkało od połowy marca. Zamknięte szkoły, sklepy, biura i cała masa ludzi zamknięta w domach. To właśnie te osoby, ruszyły na zakupy sprzętów drukujących, aby wypełnić obowiązki związane z pracą, która to została przeniesiona w całości w tryb zdalny. Okazało się, że w codziennych obowiązkach mamy całkiem sporo drukowania. I tak rynek sprzętu konsumenckiego eksplodował a sprzedaż urządzeń drukujących poszybowała w górę.

No tak, sprzęt konsumencki sprzedaje się rewelacyjnie, a co z produktami biznesowymi? Tu chyba tak różowo nie było i nie jest?

W początkowym okresie po wybuchu pandemii sprzedaż urządzeń biznesowych zwolniła, jednak producenci urządzeń drukujących przygotowali specjalną ofertę, opartą na rozwiązaniach sprawdzonych w innych branżach. Tu świetnym przykładem jest oferta Epsona, w której wprowadziliśmy możliwość korzystania z urządzeń w formie abonamentu.

Drukarka w abonamencie ? Brzmi intrygująco. Jak to działa?

Jak już wspominałem, to nie jest nowe rozwiązanie i od lat jest praktykowane w usługach i nie tylko. Bez względu na wielkość oraz charakter firmy, model abonamentowy korzystania z urządzeń do druku niesie ze sobą szereg zalet pozwalając na wymierne oszczędności. Sprzęt jest dostarczany na miejsce i użytkowany przez okres trwania umowy, w trakcie której klient otrzymuje pełne wsparcie w zakresie dostarczania materiałów eksploatacyjnych oraz prac serwisowych.

A jak to wygląda cenowo?

W zależności od potrzeb klienta, do wyboru są trzy progi abonamentowe. W tym wypadku poruszamy się wśród produktów z serii Epson WorkForce Pro. Dla podmiotów o niewygórowanych potrzebach w kwestii wydruków Epson oferuje urządzenie wielofunkcyjne WorkForce Pro WF-C579RDTWF, którego koszt wynajmu zaczyna się od zaledwie 49 zł netto miesięcznie. Ten kompaktowy (jak na biznesową klasę) sprzęt pozwala m.in. na szybkie oraz ekologiczne wykonywanie zaawansowanych zadań związanych z wydrukiem. Sprzęt dedykowany firmom o nieco większych potrzebach to WorkForce Pro WF-C879RDTWFC czyli urządzenie wielofunkcyjne gotowe już do wydruków A3+. Olbrzymia wydajność (do 86 tys. stron mono i do 50 tys. stron w kolorze uzyskiwanych z jednego kompletu materiałów eksploatacyjnych), wysoka prędkość wydruku (25 str/min) i rewelacyjne niskie zapotrzebowanie na energię a do tego szybki jednoprzebiegowy, dwustronny skaner. Za miesiąc użytkowania przyjdzie nam zapłacić od 99 zł netto. Najbardziej wymagającym klientom, Epson oferuje urządzenie WorkForce Pro Enterprise

WF-C20600 D4T. To potężny kombajn, który może drukować dwustronnie w A3 nawet z prędkością 60 str./min i jest przygotowany do pracy ciągłej, świadczy o tym wydajność atramentów na poziomie 100 tys. dla stron mono i 50 tys. dla wydruków kolorowych bez konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych. Cena wynajmu miesięcznego od 199 zł netto. Do tego dochodzą groszowe opłaty za stronę wydruku.

Faktycznie, ceny wyglądają na zachęcające, jednak nie to mnie intryguje… atrament? W biznesie od lat królują laserówki!

Oczywiście! Epson od lat rozwija biznesowe urządzenia drukujące zasilane atramentem i ma na tym polu ogromne doświadczenie i osiągnięcia. Wydruki w tej technologii są trwalsze i tak samo dobrej jakości jak w przypadku lasera. Są też obszary,

gdzie atrament zdecydowanie wygrywa z urządzeniami laserowymi jak np. wydajność czy czas wydruku pierwszej strony. Dzięki zastosowaniu „chłodnej” głowicy drukującej PrecisionCore, która odpowiada za jakość wydruków i wręcz rewelacyjną wydajność w trybie pracy ciągłej, wydruki są „ostre jak brzytwa”, odporne na promienie UV i wodę a ich trwałość szacowana jest na 200 lat! Wszystkie modele WorkForce Pro pracują w systemie Epson Remote Service, co umożliwia zdalną diagnostykę urządzeń i kontrolę stanu materiałów eksploatacyjnych dla wszystkich urządzeń, co jest bardzo istotne w czasie pandemii. Mimo dość niepewnej sytuacji ekonomiczno-biznesowej, jednego jestem pewien – pozycja druku w firmach nadal jest niezagrożona. Mimo postępującej digitalizacji i popularyzacji rozwiązań chmurowych w zarządzaniu obiegiem dokumentów, zadrukowana karta papieru jeszcze długo, jeśli nie zawsze, będzie miała tam swoje miejsce.

Więcej informacji: krzysztof.janiec@epson.pl