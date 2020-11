"Rozmowy w sprawie wsparcia tytułu trwają od pewnego czasu. Podpisany list intencyjny jest oficjalnym potwierdzeniem zmierzających w dobrą stronę negocjacji. Naszym zdaniem, gra 'Moroi' ma bardzo duży potencjał komercyjny. Fabuła nawiązuje do rumuńskich legend oraz tutejszego folkloru, ale jest zaprezentowana w sposób uniwersalny, co dobrze wróży popularności wśród graczy na całym świecie" - powiedział prezes Mill Games Dariusz Wais, cytowany w komunikacie.



Spółka ma aktywnie współpracować z rumuńskimi deweloperami, działając jako akcelerator i anioł biznesu. Jest otwarta dla firm i start-upów gamingowych na każdym etapie rozwoju. Na wsparcie będą mogły liczyć zarówno małe zespoły posiadające jedynie koncepcje ciekawej gry, jak i doświadczone studia będące w bardzo zaawansowanej fazie prac nad swoją produkcją, przypomniano.



Mill Games został powołany w październiku 2020 roku przez notowaną na rynku NewConnect spółkę Movie Games, producenta i wydawcę gier oraz notowaną na rynku głównym GPW w Warszawie Grupę INC, posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, również w Rumunii. Mill Games zamierza inwestować w niezależne studia lub bezpośrednio w poszczególne tytuły. Wszystkie projekty finansowane lub współfinansowane przez Mill Games będą wydawane bezpośrednio przez Movie Games.



(ISBnews)