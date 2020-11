"Spodziewamy się, że będzie nowa strategia z nowym inwestorem, ale z oczywistych względów obecnie za wcześnie na jakiekolwiek szczegóły" - powiedział Harion podczas konferencji online.



Filarem dotychczasowej, "mobile-centrycznej" strategii Play Communications do roku 2022 jest zrównoważony wzrost EBITDA, rozwój usług konwergentnych na sieci mobilnej, obniżenie zadłużenia do 2,5x po okresie inwestycji w sieć, a także awans na trzecią pozycję wśród dostawców internetu.



Jeszcze przed finalizacją przejęcia Play Iliad zawarł z firmą Cellnex umowę sprzedaży za ok. 804 mln euro 60% udziałów spółki, która ma zarządzać pasywną infrastrukturą mobilną sieci Play w Polsce.



"Mamy zgodę rady nadzorczej na wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dalsze działania w tym względzie będą zależeć od ostatecznej finalizacji transakcji przejęcia przez Iliad" - dodał prezes.



Jednocześnie operator kontynuuje roll-out sieci i zwiększył ją o 223 wieże kw/kw do łącznie 8 448 baz na koniec III kw., w tym 4 085 wież 5G Ready (o 617 więcej kw/kw). W efekcie zasięg 4G LTE w Play wzrósł do 99,2% populacji, z kolei 5G Ready do 60,9% po 9 miesiącach 2020 roku.



"Jesteśmy gotowi na 5G i niecierpliwie czekamy na aukcję. Jeśli chodzi o dostawców sprzętu, czekamy na ostateczna wersję ustawy, wymieniamy opinie z instytucjami rządowymi na bieżąco. Wierzymy, że cyberbezpieczeństwo jest priorytetem i zapewniamy, że core'owa część sieci będzie bezpieczna i uniezależniona od vendorów" - stwierdził prezes.



Harion, pytany jak widzi giełdową przyszłość Play, wskazał, że nie było dotychczas rozmów z inwestorem o przyszłości statusu giełdowego spółki, choć przypomniał, że Iliad chce nabyć do 100% akcji operatora.



We wrześniu br. Iliad ogłosił wezwanie na 100% akcji Play po cenie 39 zł za sztukę. Zapisy w wezwaniu trwają do 17 listopada br. Iliad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania Play Communications z obrotu na GPW, jeśli w wyniku wezwania osiągnie próg 95% ogólnej liczby akcji Play.



Wcześniej Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Tollerton Investments Limited - najwięksi akcjonariusze Play Communications posiadający po 51 160 632 akcji każdy (łącznie 102 321 264 akcji odpowiadających 40,2% głosów na walnym zgromadzeniu) - podpisali z Iliad wiążącą umowę sprzedaży akcji przewidującą nieodwołalną sprzedaż i przeniesienie wszystkich posiadanych akcji Play Communications w ramach wezwania niezależnie od ewentualnego pojawienia się jakiejkolwiek konkurencyjnej oferty. Umowa ta gwarantuje Iliad większość miejsc w radzie dyrektorów Play Communications.



Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.



(ISBnews)