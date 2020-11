"Jesteśmy zadowoleni z tego rynku. Chcielibyśmy osiągnąć tam dużo więcej i może realizować trochę inne projekty, niż dzisiaj realizujemy. Wydaje mi się, że tak duża firma jak my, której główną działalnością są jednak projekty infrastrukturalne, czyli drogi, koleje, mosty, hydrotechnika, powinniśmy spróbować takich kontraktów w Niemczech. Wiemy też, że jest to bardzo hermetyczny, trudny rynek, 10 razy większy niż w Polsce, oparty o bardzo lokalne uwarunkowania" - powiedział Blocher w rozmowie z ISBnews.TV.



"Najprawdopodobniej większa skala działalności w Niemczech oznaczałaby konieczność przejęcia lub współpracy z jakimś lokalnym partnerem. Na to potrzeba nam jeszcze trochę czasu. Dzisiaj trudno zdobywa się nowe projekty w tym obszarze, a jeszcze trudniej kupuje się firmy" - dodał.



Prezes Budimeksu od połowy 2019 r. zarządza rynkiem europejskim w ramach hiszpańskiego koncernu Ferrovial, który jest strategicznym inwestorem Budimeksu. Ferrovial to konglomerat, oparty na trzech podstawowych działalnościach, czyli branży budowlanej, działalności koncesyjnej w autostradach i lotniskach oraz w usługach, które teraz są akurat w procesie sprzedaży.



"Część budowlana to ok. 5-5,5 mld euro przychodów, z czego mój rejon [Polska, Wielka Brytania, Irlandia i Słowacja] to ok. 2,5 mld euro, czyli prawie połowa przychodów Ferrovial-a z części budowlanej. Z czego Budimex to 1,6-1,7 mld euro" - wskazał Blocher.



Poza Polską, Budimex realizuje duże projekty w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowacji.



"Patrzymy na inne rynki, dzisiaj oczywiście to patrzenie jest bardziej spowolnione, jeżeli tak można powiedzieć. Jednak pandemia powoduje to, że myślenie o rozwoju jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Musimy przeczekać te czasy - trudne, jeżeli chodzi o dywersyfikacje na tych obszarach" - wyjaśnił prezes.



W Wielkiej Brytanii spółka realizuje największe przetargi w Londynie i okolicach, m.in. trasę szybkich kolei między Birmingham i Londynem oraz projekt retencyjny w Londynie.



"To trudny rynek a dodatkowo nieprzewidywalny Brexit, czyli dalej nie wiemy, na czym stoimy. Jestem optymistą i uważam, że uda nam się naszą działalność poszerzyć, lub utrzymać w tych krajach, w których jesteśmy" - dodał Blocher.



Wskazał, że krajem, któremu również przygląda się Ferrovial jest Szwecja, zwłaszcza projekt kolei dużych prędkości między Sztokholmem i Goeteborgiem.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



Katarzyna Walterska



(ISBnews/ ISBnews.TV)