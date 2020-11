"My nie planujemy, nie przewidujemy i nie rozważamy kolejnych przejęć banków w Polsce. Dalej uważamy, że skala, którą osiągnęliśmy po ostatniej akwizycji i po wzroście w kolejnych kwartałach dała nam doskonałą bazę do dalszego rozwoju organicznego i ten rozwój będziemy kontynuować"- powiedział Gdański podczas wideokonferencji.



"Ja się w ogóle nie spodziewam pojawienia się u nas zainteresowania przejęciem jakiegokolwiek innego banku w perspektywie wieloletniej" - dodał.



Jak podkreślił, realia prowadzenia biznesu bankowego w Polsce stały się wyjątkowo trudne.



"Widzimy systematyczny spadek ROE i oczekiwania, że ten spadek będzie jeszcze głębszy i będzie postępował, widzimy niestabilność regulacyjną, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty frankowe, widzimy stopy na najniższym historycznie poziomie i mamy nadzieję, że to już koniec, choć różne są w tej sprawie opinie. Widzimy obciążenie podatkiem bankowym, podatkiem BFG i to rodzi pytanie, na ile nasz rynek jest w dalszym ciągu atrakcyjny dla inwestorów w stosunku do sytuacji, jaka miała miejsce jeszcze kilka lat temu. Ja miałbym osobiście wątpliwości" - powiedział prezes.



BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)