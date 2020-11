"Widzimy dziś bardzo wyraźnie, że dobre decyzje przynoszą z czasem pozytywne efekty. Klienci poszukują obecnie stabilności, jaką możemy im zapewnić dzięki najlepszej sieci i ciągłej trosce o jakość obsługi. Dzięki nam mogą skoncentrować się na innych ważnych dla nich aspektach życia. To dwa elementy, na które konsekwentnie kładziemy największy nacisk. Stabilny wzrost wszystkich kluczowych wskaźników finansowych: przychodów i EBITDA AL, a także bazy klientów pokazuje, że dzięki właściwym priorytetom i dobrze dobranej strategii, nasza firma realizuje swoje obietnice nawet w trudniejszych warunkach" - powiedział prezes Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.



EBITDA AL wzrosła w tym okresie o 2,4% do 433 mln zł, co dobrze wpisuje się w trend z poprzednich kwartałów 2020 r., w których firma wykazywała konsekwentną poprawę w stosunku do ubiegłego roku. Przychody całkowite również rosły, osiągając 0,6% wzrost w stosunku do trzeciego kwartału 2019 r., podobnie jak przychody z usług mobilnych, które zwiększyły się o 2,9% r/r, podano w materiale.



"Wyraźny wzrost przychodów odnotowano w przypadku rynku prywatnego, jak również w segmentach biznesowych, zarówno w obszarze usług mobilnych, stacjonarnych, jak i ICT. Wszystkie te elementy złożyły się na rozwój firmy, kompensując nawet niższe przychody z roamingu, będące efektem globalnych ograniczeń w ruchu turystycznym" - czytamy dalej.



"Po skutecznym odwróceniu trendów, w 2020 r. koncentrujemy się na zapewnieniu spółce stałego wzrostu na przestrzeni całego roku. Z jednej strony, obecna sytuacja rynkowa negatywnie wpływa na przychody w niektórych obszarach, takich jak roaming czy sprzedaż w sklepach. Z drugiej strony nasze zdrowe finanse dają nam stabilność, przestrzeń do inwestowania i konkurowania na rynku, tak bardzo potrzebne w obecnym czasie. Dzięki świetnej ofercie rynkowej, dynamice i solidnej strategii rozwoju jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniu i stale się rozwijać" - skomentował członek zarządu ds. finansowych Juraj Andras.



T-Mobile Polska podkreśla, że systematycznie rozwija i stawia na sprzedaż internetu światłowodowego.



"Począwszy od startu usługi pod koniec trzeciego kwartału 2019 r., w każdym kolejnym kwartale, z trzecim kwartałem 2020 włącznie, sprzedaż tej usługi notowała systematyczne wzrosty. W ostatnich tygodniach T-Mobile wystartował również z promocją łączącą superszybki internet światłowodowy, dostęp do pakietów Ipla TV oraz Ipla Eleven Sports" - napisano w komunikacie.



Na koniec III kwartału br. klienci T-Mobile mogli korzystać z sieci 11 550 stacji bazowych, z których 9 700 obsługiwało agregacje minimum dwóch pasm częstotliwości, 3 750 z nich obsługiwało agregację czterech pasm częstotliwości, a 3 900 trzech pasm. W tym czasie technologia LTE odpowiadała już za 95% całkowitego wolumenu danych przesyłanych w sieci T-Mobile, podano także.



Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.



(ISBnews)