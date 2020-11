"Dziękujemy inwestorom za zaufanie i zainteresowanie spółką Games Box. Pozyskane od nich środki umożliwią nam dynamiczny rozwój i znacząco ułatwią realizację przyjętych działań biznesowych. Pracujemy obecnie nad wieloma projektami, ich preprodukcje zaprezentujemy już niebawem na platformie Steam. W pierwszej kolejności trafi tam zapowiedź gry pod roboczym tytułem 'Sea Ships 2022' - powiedział prezes Tomasz Supeł, cytowany w komunikacie.



"Zanim przystąpimy do etapu właściwej produkcji gry, prezentujemy graczom nasz pomysł na dany tytuł i pokazujemy im pierwsze materiały. Jeśli projekt spotka się z zainteresowaniem użytkowników i już w pierwszym etapie uda nam się zbudować dobrą wishlistę, wówczas przystąpimy do dalszych etapów prac. Mamy w tym pełne wsparcie Ultimate Games" - dodał.



Model biznesowy Game Box zakłada produkcję różnorodnych, racjonalnie wyselekcjonowanych gier przy względnie niskich budżetach oraz przy utrzymaniu niskich kosztów działalności operacyjnej spółki. Oprócz wspomnianego "Sea Ships 2022", spółka pracuje także nad grą "Repo Man". Wishlista tytułu na platformie Steam w krótkim czasie zgromadziła już ponad 20 tys. zapisów.



"Prace nad Repo Man postępują zgodnie z planem. Zaawansowanie gry oceniamy na około 505. To nietypowa i interesująca produkcja, w której gracz wciela się w intrygujący i niebezpieczny zawód windykatora. Repo Man to dla nas ważny projekt, w którym widzimy ogromny potencjał sprzedażowy" - powiedział prezes.



Gra ma trafić do sprzedaży w 2021 roku.



Games Box jednocześnie przygotowuje się do rozpoczęcia prac nad "Bad Dream: Virus". Poprzedni tytuł z serii - "Bad Dream: Coma", sprzedał się w liczbie ponad 100 tysięcy egzemplarzy. W autorskiej wersji warszawskiego studia, gracz będzie podróżował przez surrealistyczny, niepokojący świat snów, który dostarczy mu wielu emocji, podano w materiale.



"Ważnym elementem strategii spółki jest dywersyfikowanie źródeł przychodów poprzez portowanie gier na wszelkie możliwe platformy. W tym obszarze spółka korzysta z doświadczeń i wsparcia swojego większościowego udziałowca, Ultimate Games SA" - czytamy też w komunikacie.



"Na początku 2022 roku Games Box chce dołączyć do grona spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału spółka niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przekształcenia w spółkę akcyjną. Niewykluczone, że Games Box jeszcze przed debiutem giełdowym przeprowadzi emisję" - napisano także.



Games Box to producent i wydawca gier wideo na komputery stacjonarne i konsole, wywodzący się z grupy kapitałowej Ultimate Games SA. Spółka koncentruje się na preprodukcji gier, których pełne wersje będą powstawać w oparciu o zainteresowanie graczy. Premiery pierwszych projektów spółki trafią na rynek w 2021 roku.



(ISBnews)