Warszawa, 12.11.2020 (ISBnews) - Scope Ratings przyznało Globe Trade Centre (GTC) oraz spółce zależnej GTC Real Estate Development Hungary Zrt. rating inwestycyjny BBB- z perspektywą stabilną, podała spółka. Ponadto GTC zapowiada emisję "zielonych obligacji" w ramach Bond Funding for Growth Scheme, programu uruchomionego przez Narodowy Bank Węgier. Rating niezabezpieczonego zadłużenia uprzywilejowanego GTC to BBB-. Perspektywa ratingu jest stabilna.

"Przyznanie GTC SA ratingu inwestycyjnego to historyczny moment dla firmy. Dzięki temu, potwierdziliśmy naszą wyjątkową pozycję na rynkach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej, wynikającą z różnorodność portfela wysokiej jakości nieruchomości znajdujących się w atrakcyjnych lokalizacjach oraz ogólnej wiarygodności spółki" - powiedział prezes Yovav Carmi, cytowany w komunikacie.

W uzasadnieniu oceny, agencja podkreśliła wyjątkową pozycję GTC na rynkach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej, a także fakt, że spółka posiada portfel nieruchomości i planowanych inwestycji o wysokiej jakości, dodano w materiale.

"Fakt posiadania ratingu inwestycyjnego zapewni Grupie GTC dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych. Dzięki emisji 'zielonych obligacji' w ramach programu Bond Funding for Growth Scheme będziemy w stanie zróżnicować bazę inwestorów zaangażowanych w instrumenty dłużne spółki. Tym samym zyskamy dostęp do nowych źródeł finansowania długoterminowego. Emisja zielonych obligacji potwierdza nasze zaangażowanie w realizację strategii w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, tworząc tym samym ważny punkt odniesienia" - dodał CFO Ariel Ferstman.

W ocenie Scope, na profil ryzyka GTC wpływa silna pozycja rynkowa firmy. GTC jest jedną z największych publicznych spółek nieruchomościowych. Zarządza ponad 715 tys. m2 powierzchni biurowej i handlowej w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Agencja podkreśliła, że portfel nieruchomości komercyjnych GTC obejmuje głównie nowe budynki, których ważony wiek wynosi poniżej 10 lat. Powyższe fakty, w połączeniu z danymi na temat 340 tys. m2 planowanych inwestycji wspiera silny popyt ze strony klientów i przyciąga bezpiecznych najemców o wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym, utrzymując obłożenie na poziomie około 95%, podała także spółka.

Agencja ocenia perspektywę ryzyka finansowego GTC jako stabilną. Scope jest zdania, że spółka będzie zwiększać rentowność swojego portfela. Według niemieckiej agencji, wpływ pandemii COVID-19 został przez GTC skutecznie zniwelowany dzięki ograniczeniu wydatków kapitałowych i decyzji o wstrzymaniu wypłaty dywidendy.

Ocena ratingowa została opublikowana przed rozważaną emisją "zielonych obligacji" w ramach programu Bond Funding for Growth Scheme uruchomionego przez Narodowy Bank Węgier (MNB). Jego celem jest zwiększenie płynności na węgierskim rynku obligacji. Eminentem papierów będzie spółka zależna GTC, GTC Real Estate Development Hungary Zrt. GTC SA. Wszystkie instrumenty emitowane przez podmiot (w tym obligacje niezabezpieczone i przyszłe zadłużenie GTC Real Estate Development Hungary Zrt), są objęte nieodwołalną i bezwarunkową gwarancją GTC S.A., wyjaśniono.

Środki pozyskane w ramach planowanej emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie kredytów na nieruchomości oraz sfinansowanie przebudowy, budowy i nabycia aktywów posiadających certyfikaty LEED/BREEAM, a także zostaną przydzielone zgodnie z wytycznymi Green Bond Framework. GTC planuje realizację emisji zielonych obligacji jeszcze w tym roku.

Agencja ratingowa Scope z siedzibą w Berlinie specjalizuje się w analizie i ocenie ratingowej instytucji finansowych, korporacji, finansów strukturyzowanych, projektów finansowych i finansów publicznych. Spółka zarejestrowana jest zgodnie z rozporządzeniem ratingowym UE i działa na terenie Unii Europejskiej, posiadając status ECAI.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)