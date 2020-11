"W ofercie nowego osiedla przy ul. Strobanda dostępne są mieszkania o zróżnicowanej gamie układów i metraży, kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4- pokojowe o powierzchni od 29 do 64 m2" - czytamy w komunikacie.



"Murapol Osiedle Smart powstanie nieopodal naszej wcześniejszej inwestycji, którą zrealizowaliśmy także przy ul. Strobanda - Murapol Nowy Toruń. W ramach tego projektu dostarczyliśmy na toruński rynek blisko 500 mieszkań w siedmiu 3-piętrowych budynkach. Zdobyte doświadczenie oraz obserwacje z realizacji tego przedsięwzięcia, pokazały nam, że osiedle Jar to dobre miejsce do inwestowania. Mieszkania w zielonej, rozwijającej się części miasta, a jednocześnie bardzo dobrze skomunikowanej ze ścisłym centrum cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób poszukujących własnego M w Toruniu" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w materiale.



Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2019 r. sprzedał 3 674 mieszkania.



(ISBnews)