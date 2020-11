Zysk operacyjny wyniósł 2,66 mln zł wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 17,47 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 11,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,85 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 167,66 mln zł w porównaniu z 37,36 mln zł rok wcześniej.



"Okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku pod względem działań sprzedażowych utrzymywał się w ocenie Zarządu na zadowalającym poziomie. Spółki z Grupy i2 Development zawarły umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne dotyczące sprzedaży na poziomie 141 lokali, uwzględniając również rozwiązania umów. Odnosząc się do analogicznego okresu sprzedaży trzech kwartałów 2019 roku (131 lokali) odnotowuje się nieznaczny wzrost sprzedaży netto - o 10 lokali" - czytamy w raporcie.



Dotychczasowy wynik sprzedaży w 2020 roku, w dużej mierze został ukształtowany przez pandemię, szczególnie w kwietniu i maju, wpływającą negatywnie na aktywność klientów. Od czerwca obserwowane jest ożywienie na rynku, podkreśliła spółka.



"Oferta Grupy i2 Development na koniec 30 września 2020 roku wynosiła 527 lokali. Liczba ta rozlokowana jest na 13 inwestycjach o różnym charakterze i będących na różnych etapach realizacji (w przygotowaniu, w budowie, ukończone). Lokale skierowane są zarówno do inwestorów, chcących ulokować kapitał na rynku nieruchomości, jak i do klientów indywidualnych, szukających nowego lokalu dla rodziny. Grupa posiada bardzo zdywersyfikowaną ofertę, w tym: lokale gotowe do odbioru (Awicenny, Ogrody Grabiszyńskie - etap I, budynek B9 Bulwaru Staromiejskiego - 'Przy Arsenale'), lokale w budowie (The View, Bulwar Staromiejski - budynki od B1 do B5) oraz lokale wprzygotowaniu (Armii Krajowej 7, Ogrody Grabiszyńskie - etap II)" - czytamy dalej.



W 2020 roku Grupa zakończyła sprzedaż lokali na inwestycjach "Kaszubska 10", "Przy Ptasiej", "Soft Lofty Centrum", "Soft Lofty Legnicka", "Bulwar Staromiejski - B10" oraz "Bulwar Staromiejski - B11". Po podpisaniu ostatnich protokołów zdawczo-odbiorczych oraz aktów przenoszących własność grupa rozliczy następujące inwestycje w roku 2020, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 0,1 mln zł wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej.



i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r.



