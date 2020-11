Warszawa, 16.11.2020 (ISBnews) - Grupa INC wesprze producenta i wydawcę gier Road Studio w procesie pozyskania finansowania oraz debiutu na rynku NewConnect w 2021 r., podała spółka."W najbliższym czasie wystartuje publiczna kampania crowdinvestingowa Road Studio na platformie CrowdConnect.pl. Z kolei giełdowy debiut planowany jest w I poł. 2021 r." - czytamy w komunikacie.Road Studio, w którym większościowym akcjonariuszem jest Movie Games, zajmuje się produkcją gier o tematyce motoryzacyjnej, połączonej z motywem podróży i zwiedzania świata . Studio aktualnie jest na ostatnim etapie prac nad dwoma pierwszymi tytułami z serii "Truck" oraz "Motorcycle". "Alaskan Truck Simulator" pozwoli wcielić się w kierowcę tira przemierzającego dzikie i niebezpieczne tereny Alaski. Z kolei "American Motorcycle Simulator" umożliwi wskoczenie na motocykl i przemierzenie legendarnej "Route 66", na której czekać będzie wiele wyzwań, przeciwności, oraz rozmaitych przygód. Według ostatnio publikowanych danych na "Alaskan Truck Simulator" czeka około 120 tys. graczy, a na "American Motorcycle Simulator" prawie 40 tys. osób, podano w materiale."Cieszy nas, że będziemy wspierali Road Studio w drodze na rynek NewConnect. To spółka, która ma bardzo ciekawe portfolio wydawnicze na najbliższe lata i wierzymy w jej rynkowy sukces. Współpraca ta jest również efektem naszych bliskich relacji z Movie Games" - powiedział członek zarządu INC Wojciech Iwaniuk, cytowany w komunikacie.Pozyskane środki pozwolą studiu sfinalizować prace nad nowymi projektami o tematyce motoryzacyjnej, połączonej z motywem podróży i zwiedzania świata."Prace nad 'Alaskan Truck Simulator' są już na ostatniej prostej. Proces realizacji 'American Motorcycle Simulator' również przebiega zgodnie z planem. Dodatkowo niedawno rozpoczęliśmy intensywne działania nad kolejnymi produkcjami z serii 'Truck' oraz 'Motorcycle'. Odczuwamy bardzo duże zainteresowanie ze strony inwestorów, dlatego naszym zdaniem to odpowiedni moment na rozpoczęcie procesu wejścia na NewConnect. Z tego powodu nawiązaliśmy współpracę z Grupą INC, która wesprze nas w przeprowadzeniu tego procesu" - dodał prezes Road Studio Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC, fundusz PE/VC Carpathia Capital oraz polska agencja ratingowa INC Rating.(ISBnews)