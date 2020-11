"Bardzo ostrożnie podchodzimy do jakichkolwiek projekcji dotyczących najbliższych miesięcy. Mijający rok upływa pod znakiem ogromnej zmienności. Na wszystkich rynkach, na których działa grupa, problemem jest przesuwanie inwestycji. Będziemy usatysfakcjonowani, jeśli w czwartym kwartale zdołamy osiągnąć płaską sprzedaż w ujęciu rok do roku. Sytuacja rynkowa skłoniła nas do zrewidowania planów inwestycyjnych - z powodu pandemii uzyskanie certyfikatów dopuszczających nasze najważniejsze wyroby na rynki USA i Kanady może się przesunąć na I kw. 2021. W kolejnych latach te obszary będą miały wpływ na naszą sprzedaż" - powiedział Żurawski, cytowany w komunikacie.



Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)