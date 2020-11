Zysk operacyjny wyniósł 10,67 mln zł wobec 8,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 15,02 mln zł wobec 12,92 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,44 mln zł w V kw. r. obr. 2019/2020 r. wobec 44,44 mln zł rok wcześniej.



R22 osiągnęła w III kwartale 2020 r. rekordowe wyniki zarówno na poziomie zysku EBITDA, jak i zysku netto, podkreśliła spółka w komunikacie.



"Bardzo dobre wyniki wypracowane w minionym kwartale to efekt działań organicznych, w tym optymalizacji oferty, dosprzedaży czy sprzedaży produktów o wyższej marży. W odróżnieniu od poprzednich okresów, na dynamikę wzrostu w III kwartale 2020 nie miały praktycznie żadnego wpływu przejęcia, a niemal w 100 proc. efekty naszej pracy w zakresie integracji i optymalizacji biznesów działających w grupie już rok temu" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.



W segmencie hostingu grupa kontynuowała proces budowy i rozszerzania marki cyber_Folks. Jego wymiernym efektem jest rebranding kolejnej marki - Hekko, dzięki czemu od początku listopada pod marką cyber_Folks jest już ponad 100 tys. klientów. Przychody w tym segmencie wyniosły 23 mln zł, a zysk EBITDA niecałe 8 mln zł i był o 20% wyższy niż rok wcześniej, zaznaczono.



Również w segmencie CPaaS (Communication Platform as a Service) grupa zanotowała dynamiczny wzrost dzięki działaniom organicznym. W minionym kwartale Grupa pracowała nad pierwszym zagranicznym przejęciem w segmencie, które zostało sfinalizowane w październiku. W wyniku przejęcia grupy ProfiSMS, R22 została liderem czeskiego rynku transakcyjnej i marketingowej komunikacji SMS i zyskała mocną pozycję na rynku słowackim, podano także w materiale.



"Dynamiczne wzrosty wyników w minionym kwartale to efekt konsekwentnych działań w zakresie wzrostu bazy klientów, wzrostu APRU oraz sprzedaży usług wyżej marżowych. Skuteczne działania w obu obszarach - rozwoju organicznego oraz akwizycji umożliwią nam długoterminowy rozwój Grupy. Nasza ambicją jest dalszy międzynarodowy rozwój zarówno w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jak i w Europie Zachodniej" - dodał Dwernicki.



Jak podano, szybko rosną również biznesy SaaS-owe grupy. Narzędzie marketing automation User.com zwiększyło sprzedaż r/r o 40%. Blugento, dostawca sklepów internetowych w modelu SaaS opartych na Magento, w którym aktualnie Grupa R22 posiada 51% udziałów, zwiększył sprzedaż o ponad 50% r/r, a dostawca narzędzi e-commerce dla branży hotelarskiej Profitroom, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami spółki, odnotował w III kwartale 2020 bardzo silnie odbicie wynikające z faktu, iż w sezonie wakacyjnym szczególną popularnością cieszyły się krajowe kierunki wakacyjne. Jest to korzystny trend dla Profitroom, którego większość klientów nastawiona jest na gości turystycznych, a nie biznesowych, którzy w większości dokonują rezerwacji poprzez agregatory ofert. Jednocześnie hotele mocniej koncentrują się na sprzedaży bezpośrednio przez własną stronę internetową oraz odpowiednim zarządzaniu kanałami sprzedaży, co dodatkowo wspiera popyt na rozwiązania Profitroom, podkreślono.



"Widzimy rosnący popyt na nasze rozwiązania, obecna sytuacja jedynie przyspieszyła widoczne od wielu lat trendy. Pokazuje to, że jesteśmy bezpiecznym biznesem, który dostarcza infrastrukturę i narzędzia użyteczne zarówno na czasy pandemii, jak i tzw. czasy postcovidowe. Jesteśmy przygotowani na wszelkie możliwości, niezależnie jak długo potrwa obecna sytuacja" - zapewnił Dwernicki.



Grupa R22 spodziewa się utrzymania dotychczasowego trendu wzrostu organicznego w segmencie hostingu. Równolegle pracuje nad nowymi przejęciami oraz planuje dołączać kolejne marki hostingowe do cyber_Folks. W segmencie CPaaS w IV kwartale powinno nastąpić mocne przyspieszenie i rekordowe liczby wysyłek komunikatów, dzięki dynamicznemu wzrostowi rynku e-commerce. Zgodnie z zapowiedziami spółki na wyniki segmentu mocny pozytywny wpływ będzie miało przejęcie ProfiSMS. W segmencie SaaS Grupa chce utrzymać wysoką dynamikę rozwoju, podsumowano.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 16,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 151,86 mln zł w porównaniu z 121,78 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-V kw. r. obr. 2019/2020 r. wyniósł 7,23 mln zł wobec 4,89 mln zł zysku w I-IV kw. r. obr. 2018/2019.



Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.



(ISBnews)