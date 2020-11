Zysk operacyjny wyniósł 1,51 mln zł wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,98 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1,09 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 5,97 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 0,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9,94 mln zł w porównaniu z 3,54 mln zł rok wcześniej.



Movie Games nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego, gdyż dane finansowe spółek tworzących jego grupę kapitałową są - jak wyjaśniono w raporcie - nieistotne dla sytuacji majątkowej Movie Games. Spółki te stanowią niedawno zawiązane podmioty. W przypadku Mill Games mamy do czynienia ze spółkami w organizacji, które nie zostały jeszcze zarejestrowane przez KRS w związku z czym nie prowadzą jeszcze działalności generującej przychody ze sprzedaży. Spółki Drago Entertainment i MD Games nie są natomiast spółkami zależnymi, podano także.



"Miniony kwartał był okresem dalszego rozwoju naszej grupy kapitałowej. Do rodziny Movie Games dołączyły nowe podmioty, m.in. Movie Games Mobile. Weszliśmy również do akcjonariatu spółki Iron VR, która będzie odpowiedzialna za porting naszych kluczowych produkcji na platformy wirtualnej rzeczywistości. Inne nasze spółki również wykonały w ubiegłym kwartale duży krok do przodu. Road Studio pozyskało ponad 4 mln zł w ramach rundy finansowania, a True Games zapowiedziało swoją pierwszą produkcję - 'Gangster Simulator'. Za większość przychodów Movie Games odpowiadał natomiast świetnie przyjęty przez graczy 'Drug Dealer Simulator' - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.



Światowa premiera "Drug Dealer Simulator" na platformie Steam odbyła się w połowie kwietnia. Jak wskazała spółka, gra zebrała bardzo dobre recenzje i opinie użytkowników Steam. Koszty produkcji zwróciły się w niecałą godzinę od rozpoczęcia sprzedaży. Przez kilka godzin DDS znajdował się na pierwszym miejscu globalnej listy bestsellerów. W ciągu 72 godzin tytuł trafił do prawie 55 tys. osób. Do tej pory gra została sprzedana w liczbie prawie 200 tys. sztuk.



"III kwartał w pełni spełnił nasze oczekiwania, natomiast to kolejne miesiące będą dla nas kluczowe. Jeszcze w tym roku premierę będzie miała nasza najnowsza produkcja, czyli 'Lust From Beyond'. Wprowadzenie do gry, z podtytułem 'Scarlet', które pojawiło się na Steamie w październiku br., zostało bardzo dobrze przyjęte przez graczy, zbierając aż 80% pozytywnych opinii na Steamie. Pozwala nam to sądzić, że pełna wersja gry odniesie sukces porównywalny do sukcesu 'Drug Dealer Simulator'. Zdecydowaliśmy się również wejść w segment gier Indie Premium. W tym miesiącu nabyliśmy 31% akcji w podmiocie skupiającym Brave Lamb Studio. Jest to zespół doświadczonych deweloperów pracujących nad autorską produkcją pod tytułem 'Field Hospital'. Movie Games będzie globalnym wydawcą gry" - dodał Wcześniak.



Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie - oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



(ISBnews)