"Jesteśmy aktywni w zakresie M&A. Zarząd jest zaangażowany w rozmowy z potencjalnymi partnerami i z doświadczenia wiemy, że tego typu rozmowy trwają czasem tygodnie, a czasami wiele lat. Budowa relacji potrzebuje czasu i my je budujemy, zarówno kiedy jest dobrze, jak i kiedy jest źle. W tej chwili ewidentnie w wielu branżach jest źle, ale to nie znaczy, że kogokolwiek zmuszamy do transakcji" - powiedział Świderski podczas wideokonferencji.



"W najbliższym czasie raczej nie zaskoczymy niczym szybkim, ale jesteśmy co najmniej w dwóch procesach, które teoretycznie mogłyby się skończyć przed świętami. Jednak dopóki nie będzie ostatecznego podpisu, to nie będziemy tego zapowiadać" - dodał prezes.



Świderski zwrócił uwagę, że spółka jest bardzo aktywna na rynku akwizycyjnym.



"Kupiliśmy ponad 20 podmiotów w ciągu ostatnich latach. Natomiast okres epidemii nie sprzyja realizacji akwizycji, gdyż wielu się wstrzymuje ze sprzedażą i jeszcze kilka miesięcy będziemy mieli z tym do czynienia" - dodał.



Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.



