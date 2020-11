"Widzimy, że IV kw. jest mocny. Reklamodawcy są dużo lepiej przygotowani niż miało to miejsce w marcu i w kwietniu tego roku. Patrząc całościowo na nasze przychody, to nie widzimy negatywnych zjawisk" - powiedział Świderski podczas wideokonferencji.



Wskazał, że pandemia dotknęła reklamodawców w różny sposób.



"Niektórzy wstrzymali wydatki reklamowe, a inne podniosły. Warto zwrócić uwagę, że w tym roku rynek e-commerce urośnie o 30%, a to są nasi główni reklamodawcy. Nie mamy żadnych czarnych scenariuszy" - powiedział prezes.



Według niego,dzięki reklama internetowa w ostatnim okresie wzrosła w Wp.pl mocniej niż na całym rynku jak i nastąpił wzrost w e-commerce.



"Oczekujemy, że będzie tak też w przyszłym roku. Stąd także nasz nowy produkt reklamowy (WP Sales Booster), który da nam przewagę nie tylko w stosunku regionalnej konkurencji, ale także w stosunku do globalnych graczy" - powiedział Świderski.



Jak zapewnił, w pierwszym etapie WP Sales Booster skierowany będzie do branży odzieżowej.



WP Sales Booster pozwala sklepom e-commerce zwiększyć sprzedaż swoich produktów przy gwarantowanym efekcie sprzedażowym. Eliminuje on pośrednictwo takich podmiotów, jak Google czy Criteo, jednocześnie osiągając zbliżoną efektywność, a dzięki temu obniża koszt kampanii.



Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.



(ISBnews)