Warszawa, 17.11.2020 (ISBnews) - R22 zakłada utrzymanie dynamiki wzrostu osiągniętej w III kwartale 2020 roku także w kolejnych kwartałach, zapowiedział prezes Jakub Dwernicki.

"Dynamika, jaką osiągnęliśmy w III kwartale 2020 roku, jest jak najbardziej do utrzymania w kolejnych kwartałach. Ciągle pracujemy nad nowymi usługami i produktami, pozyskujemy nowych klientów. Dodatkowo w segmencie SPaaS nasz wzrost wspiera sam rozwój naszych klientów, bo wielu z nich działa w segmencie e-commerce, który dynamicznie się rozwija" - powiedział Dwernicki podczas wideokonferencji.

W III kwartale 2020 r. przychody Grupy R22 wzrosły o 11% r/r do 49,4 mln zł, skorygowana EBITDA - o 16% do 15 mln zł, a zysk netto - o 103% do 6,8 mln zł.

"Pandemia koronawirusa przyspieszyła pewne działania, ale nie jest prawdą, że jesteśmy tzw. 'spółką covidową'. To wykorzystanie usług przez naszych klientów, które wzrosło w związku z koronawirusem, już takie pozostanie po pandemii. Zresztą ten wpływ nie jest wcale taki duży, nasze wzrosty pozostają w trendzie, w którym byliśmy już wcześniej" - dodał prezes.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.



(ISBnews)