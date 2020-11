Warszawa, 17.11.2020 (ISBnews) - Healthnomic wprowadził na rynek kompleksowe rozwiązanie do zdalnego zarządzania procesem diagnostyczno-terapeutycznym chorób cywilizacyjnych, podała spółka. Usługa jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesną medycyną, takie jak wzrost liczby zgonów spowodowany przez choroby cywilizacyjne oraz pandemię COVID-19, podkreślono. Spółka poinformowała również o planowanym debiucie na rynku NewConnect w 2021 roku.

Misją Healthnomic jest przeprowadzenie pacjenta przez pełen cykl diagnostyczno-terapeutyczny w zakresie chorób cywilizacyjnych, przede wszystkim obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), chorób układu krążenia oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Specjaliści spółki oraz współpracujący lekarze rodzinni będą dokonywać diagnozy przy pomocy zdalnych urządzeń diagnostycznych. Spółka będzie również obsługiwała proces leczenia, oferując takie urządzenia jak CPAP, EPAP oraz inne innowacyjne metody leczenia. Pełen proces będzie zarządzany zdalnie dzięki autorskiemu środowisku telemedycznemu OmniHealth, z którym kompatybilne będą zarówno urządzenia diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Pozwoli on na w pełni zdalne zarządzanie procesem badań oraz późniejszego leczenia, podano.

"W efekcie wyzwań stojących przed medycyną pojawiło się zapotrzebowanie na profesjonalne podmioty medyczne oferujące zarówno diagnostykę, jak i przeprowadzenie pełnego procesu leczenia w formie zdalnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Nasze rozwiązanie jest odpowiedzią na te wyzwania. Chcemy dać pacjentom możliwość bezpiecznych badań w warunkach zdalnych, a lekarzom pozwolić na obsługę leczenia pacjenta bez konieczności umawiania się na wizyty. Chcemy również zaoszczędzić lekarzom czas na analizę badań, dlatego nasi specjaliści pracują nad algorytmami wykorzystującymi sztuczną inteligencję oraz deep learning, aby nasza platforma OmniHealth nie tylko rejestrowała pomiary, ale również dokonywała ich analizy" - powiedział prezes Dariusz Głogowski, cytowany w komunikacie.

System telemedyczny autorstwa Healthnomic pozwala m.in. na skalowanie rozwiązań. Algorytmy systemu umożliwiają obsługę tysięcy badań wykonywanych w tym samym czasie. Spółka zatrudnia zespół programistów mających wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach technologicznych oraz medtech, który pracuje nad zaimplementowaniem w platformie algorytmów AI oraz Deep Learning. Pozwolą one w przyszłości na automatyczną analizę zapisów z badań oraz diagnozę, dzięki czemu czas pracy techników oraz lekarzy zostanie maksymalnie zaoszczędzony, podkreślono.

Healthnomic prowadzi działalność za pośrednictwem kanałów B2B oraz B2C. W ramach pierwszego kanału przedstawiciele medyczni Healthnomic będą docierać bezpośrednio do placówek medycznych, oferując sprzedaż urządzeń oraz licencji na dostęp do platformy telemedycznej. W ramach kanału B2C spółka będzie docierać z usługą bezpośrednio do pacjentów za pośrednictwem lekarzy rodzinnych.

"Bezdech senny jest schorzeniem występującym równie często, jak cukrzyca typu II, a bardzo często nierozpoznawanym. Badania diagnostyczne m.in. pod kątem OBS powinny być zlecane przez lekarzy rodzinnych. W związku z tym zamierzamy dotrzeć do nich w pierwszej kolejności, głównie poprzez uświadamianie ich o możliwościach, jakie oferuje Healthnomic. Planujemy nawiązać współpracę z jednym z polskich towarzystw zrzeszających lekarzy rodzinnych oraz wspólnie opracować e-learning dla specjalistów z tej dziedziny, który przedstawiałby problem, a także pokazywał dostępne rozwiązania" - dodał Głogowski.

Celem Healthnomic na 2021 rok jest m.in. wykonanie ponad 20 tysięcy badań diagnostycznych pod kątem OBS. Spółka zamierza pod koniec przyszłego roku współpracować z około 2 tys. lekarzy rodzinnych oraz oferować łącznie 2 tys. urządzeń diagnostycznych. Jednocześnie innowacyjną usługę spółki będzie oferowało 30 przedstawicieli medycznych. Intencją Healthnomic jest również wprowadzenie spółki na rynek NewConnect do końca 2021 roku.

Spółka została założona przez Dariusza Głogowskiego, zarządzał on takimi firmami jak Alvogen Polska i Alvogen Klaster EU, Farma-Projekt, PharmaSwiss Polska. Ze spółką współpracują autorytety uznane w świecie medycznym.

(ISBnews)