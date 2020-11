Warszawa, 18.11.2020 (ISBnews) - Wartość tegorocznego portfela zleceń Comarchu jest aktualnie o około 5% wyższa niż rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Capex w przyszłym roku związany głównie z uruchomieniem data center w USA.

"Wartość zamówień portfela na 2020 rok jest o około 5% wyższa niż rok temu o tej samej porze. Mniej więcej w równym podziale na kraj i zagranicę. Tutaj nie ma jakiś dużych zmian. Po 9 miesiącach mieliśmy równy wzrost w kraju i za granicą i myślę, że końcówka roku tak samo się zapowiada" - powiedział Tarański podczas wideokonferencji.

Według niego, przychody w segmencie TMT będą rosły już w IV kw., ale w szczególności w 2021 r., gdy będzie widać efekt kontraktów, które spółka wcześniej pozyskała.

"Te kontrakty są dość duże, a czas realizacji jest stosunkowo długi. Zaczęliśmy je realizować tak naprawdę we wrześniu, więc w IV kw. będą już widoczne pierwsze efekty" - dodał wiceprezes.

"Z większych inwestycji infrastrukturalnych na przyszły rok mamy w planie data center w USA. To będzie koszt około kilkunastu milionów USD. Dokładne dane będziemy mogli podać po zakończeniu projektowania i podjęciu o rozmiarze tej inwestycji. Te szczegóły będziemy mogli podać po II kw. przyszłego roku" - zapowiedział Tarański.

Wcześniej spółka podała, że na zakup gruntu pod data center spółka wydała około 1 mln USD.

Spółka nie planuje w najbliższym czasie realizacji większych akwizycji.

"Po przejęciu spółek z poza Europy przyglądamy się różnym targetom głównie w Europie. Jeśli pojawią się jakieś ciekawe propozycje to się im przyjrzymy. Nie mamy na IV kwartał w planach większej akwizycji" - dodał wiceprezes.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)