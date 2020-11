"Zgodnie z zaleceniem nadzorcy, nie wypłaciliśmy dywidendy w roku 2020. Zysk w 2019 rok został w całości przeznaczony na kapitał, co w naturalny sposób obniża ROE, przy braku istotnego wzrostu skali biznesu ze względu na pandemię. Zatrzymanie zysków doprowadziło do wzrostów wskaźników wypłacalności dla Grupy PZU, PZU oraz PZU Życie do poziomów niespotykanych w Europie" - powiedziała prezes podczas konferencji online.



"W mojej ocenie, są to poziomy bardzo bezpieczne - również w kontekście niepewności związanej z pandemią i poziomy, które pozwalają myśleć o wypłacie dywidendy za rok 2020. Oczywiście, jeżeli taka ocena będzie zbieżna również z oceną tej sytuacji przez Komisję Nadzoru Finansowego i jeśli otrzymamy na to zezwolenie"- dodała Kozłowska-Chyła.



Jednostkowy współczynnik wypłacalności dla PZU wyniósł 289% na koniec II kw. br. wobec 283% na koniec I kw. 2020 br., zaś dla PZU Życie wyniósł 392% wobec 414% na koniec I kw. 2020.



Wskaźnik wypłacalności II dla Grupy PZU wyniósł 258% na koniec czerwca wobec 256% na koniec marca br.



Polityka dywidendowa PZU zakłada wypłatę pomiędzy 50% a 100% zysku. W zależności od potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem organicznym i realizacją celów strategicznych w zakresie fuzji i przejęć, do akcjonariuszy może trafiać do 100% rocznych zysków w formie dywidend, nie mniej jednak niż 50%.



Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.



(ISBnews)