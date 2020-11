Warszawa, 20.11.2020 (ISBnews) - Pekabex odnotował 13,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 8,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,07 mln zł wobec 9,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,25 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 178,87 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 44,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 684,72 mln zł w porównaniu z 528,74 mln zł rok wcześniej.

"Wynik EBITDA za okres styczeń-wrzesień 2020 roku wyniósł 67 241 tys. zł i był wyższy od EBITDA osiągniętego w porównywalnym okresie w 2019 roku o 76,48% (wyniósł wtedy 38 101 tys. zł). Rentowność netto sprzedaży ogółem wyniosła 6,43% i wzrosła w porównaniu do porównywalnego okresu w 2019 roku, kiedy to osiągnęła poziom 3,88% o 2,6 pkt proc." - czytamy w raporcie.

"Dobre wyniki sprzedaży i rentowności osiągnięte za 9 miesięcy 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku są wynikiem znacznego wzrostu przychodów w segmencie Realizacja kontraktów - prefabrykacja (wzrost o 82 582 tys. zł) oraz Realizacja kontraktów - usługi budowlane (wzrost o 86 792 tys. zł)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 5,24 mln zł wobec 4,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)