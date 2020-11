"To są procesy, które długo trwają, bo w bankach to nie jest tak prosto wymienić system 'core'owy'. Decyzja o takiej wymianie jest poprzedzona spotkaniami, warsztatami, analizami itd. i my w takich procesach uczestniczmy. Mamy jeden bank, gdzie uczestniczymy mocno zaawansowani, gdzie prowadzimy zaawansowane rozmowy. Mamy oczywiście konkurencje i może się wszystko zdarzyć" - powiedział Panek podczas wideokonferencji.



"Wierzymy jednak, że coś z tego może być. I takich rozmów mamy kilka na różnych stadiach zaawansowania, w tym jeden, o którym wspomniałem - najbardziej zaawansowany. Ale nawet w tym ostatnim przypadku myślę, że rozstrzygnięcia będą nie wcześniej niż w II kw. przyszłego roku" - dodał Panek.



Asseco Poland i Adesso powołały w I połowie roku wspólną firmę Adesso banking solutions GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, która działa w sektorze bankowym w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria).



Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.



(ISBnews)