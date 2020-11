"Nie jest to wykluczone. Jest to możliwe, prowadzimy aktywne rozmowy" - powiedział Zużałek podczas wideokonferencji w odpowiedzi na pytanie czy w I kw. 2021 będzie możliwa akwizycja.



"Przygotowujemy się i patrzymy szeroko, patrzymy na mniejsze firmy czy mniejsze studia - takie których połączenie z TSG dałoby nam możliwość wygenerowania produktów, jakie w przyszłości mogą być istotne z punktu widzenia spółki. To jest jeden ze scenariuszy. Ale nie odrzucamy scenariuszy takich, gdzie inwestujemy w podmioty o porównywalnej wielkości. Określiliśmy taką wartość w okolicy 100 mln USD i są one w naszym zasięgu" - dodał prezes.



Według niego, wszystkie rozmowy z doradcą od M&A wskazują, że spółka ma szansę i potencjał do przekonania tych firm czy studiów, które dla TSG są interesujące, aby dołączyły do grupy.



Zużałek zwrócił uwagę, że w w związku z planowanymi akwizycjami spółka nie podjęła jeszcze żadnych decyzji odnośnie wypłaty dywidendy za 2020 r. "Bardzo dużo się dzieję, zarówno w spółce jak w M&A, a na decyzję w tej kwestii mamy jeszcze jakieś pół roku" - dodał prezes.



W maju tego roku akcjonariusze Ten Square Games zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 27,37 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 3,78 zł na akcję.



Przedstawiciele spółki potwierdzili także, że TSG nadal czeka na uzyskania licencji na dystrybucję gry "Fishing Clash" w Chinach. "Z naszej strony zrobiliśmy wszystko co mogliśmy. Czekamy cierpliwie na ostateczną decyzję" - dodał prezes.



Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.



