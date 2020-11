Strata operacyjna wyniosła 31,7 mln euro wobec 237,1 mln euro zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 215,1 mln euro w I-III kw. 2020 r. wobec 203,4 mln euro rok wcześniej.



"Przychody z najmu wzrosły o 5,7% do 215,1 mln euro dzięki rozszerzeniu portfolio poprzez akwizycje i ukończenia projektów, ale związany z kryzysem wzrost odpisów na należności w obszarze zarządzania aktywami, przede wszystkim w II kwartale, doprowadził do znacząco wyższych wydatków dotyczących nieruchomości. Wynik na zarządzaniu nieruchomościami wciąż poprawił się o 3,3% do 158,9 mln euro pomimo odpisów. Pandemia miała negatywny wpływ na wycenę nieruchomości inwestycyjnych: rewaluacja osiągnęła -153,7 mln euro, wobec zdecydowanie pozytywnego wyniki w trzech kwartałach poprzedniego roku (I-III kw. 2019: 116,8 mln euro). Ta obniżka odpowiada za ok. 3% całego portfela nieruchomości. Strata netto za trzy kwartały 2020 wyniosła 98,3 mln euro (I-III kw. 2019: 202,6 mln euro zysku)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



W Polsce Immofinanz posiada 20,3% łącznego portfela nieruchomości firmy. W jego skład wchodzi 26 obiektów, a ich łączna wartość księgowa wynosi 1 005,3 mln euro. Portfel istniejących inwestycji dzieli się na 10 budynków biurowych (25,3% łącznego portfela budynków biurowych firmy) oraz 14 obiektów handlowych (17,7% łącznego portfela obiektów handlowych). Poziom wynajęcia całego portfela na dzień 30 września 2020 utrzymuje się na wysokim poziomie 96,3%, podano także.



Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.



(ISBnews)