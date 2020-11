"Prognoza ta jest oparta na dotychczasowych wynikach sprzedaży osiągniętych przez Grupę CI Games do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego w kanałach dystrybucji cyfrowej oraz na nośniach fizycznych. Prognozę oparto na założeniu, że nie nastąpi znaczna dewaluacja walut EUR i USD, w których Grupa CI Games osiąga przychody, oraz że nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe, związane z ryzykiem prowadzonej przez Grupę CI Games działalności" - czytamy w komunikacie.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 11,01 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 34,78 mln zł w porównaniu z 11,6 mln zł rok wcześniej.



CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive). Najbardziej znane produkcje CI Games to gry z serii "Sniper Ghost Warrior" oraz "Lords of the Fallen".



(ISBnews)