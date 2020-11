"W ramach oferty spółka zaoferuje łącznie nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 4 600 000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,2 zł każda. O ile wszystkie nowoemitowane akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu oferty będą stanowić one 40,11% kapitału zakładowego spółki, uprawniając tym samym do 4 600 000 głosów stanowiących 40,11% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.



Oferta skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Spółka oraz akcjonariusze kontrolujący zawrą umowy

lock-up na okres nie dłuższy niż 360 dni od daty pierwszego notowania akcji. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji (w tym akcji oferowanych w ramach oferty) do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW. Warunkiem przeprowadzenia oferty jest uzyskanie wszystkich wymaganych zgód ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, podano również.



W ofercie spółki znajdują się wszystkie rodzaje rowerów. Ponadto, istotnym elementem oferty są części oraz akcesoria rowerowe. W ofercie Dadelo znajduje się ok. 12 tys. produktów (SKU) około 200 renomowanych marek. W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020, Dadelo obsłużyło ponad 200 tys. zamówień internetowych, a wartość średniego zamówienia wyniosła prawie 260 zł, wynika także z komunikatu.



"Działamy na sprzyjającym i bardzo perspektywicznym rynku. Mamy unikalną pozycję na styku wielu sprzyjających trendów rynkowych i społecznych. Z jednej strony bardzo szybko rosnący rynek e-commerce, w którym mamy duże doświadczenie zdobyte w Oponeo.pl, z drugiej popularyzacja zdrowego trybu życia, dynamicznie rosnąca popularność rowerów, używanych zarówno do codziennego poruszania się w miastach, jak i do rekreacji i sportu. Rozwijana jest także infrastruktura rowerowa, co ważne nie tylko w miastach. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, a także nasze duże doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu biznesami e-commerce, jestem przekonany, że Dadelo będzie nadal szybko się rozwijać, dynamicznie powiększając swoje udziały rynkowe" - powiedział prezes Ryszard Zawieruszyński, cytowany w komunikacie.



Dadelo zamierza kontynuować rozwój działalności w obszarze handlu w segmencie e-commerce, dążąc do poszerzenia swojej oferty, zwiększenia bazy klientów i przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości oferty produktowej i obsługi klienta. Celem strategicznym spółki jest wzrost udziału w rynku rowerów, akcesoriów, części i ubrań rowerowych do poziomu 10% w perspektywie średnioterminowej (3-5 lat), zapowiedziano.



Obecnie spółka szacuje swój udział na ok. 1% na rynku sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej sprzedawanych zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i poprzez sprzedaż elektroniczną.



Środki pozyskane z oferty spółka zamierza w większości wykorzystać na rozbudowę oferty produktowej do 20-25 tys. SKU oraz na rozwój infrastruktury magazynowej, podsumowano.



Dadelo zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo.pl. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl.



(ISBnews)