Warszawa, 27.11.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia przeznaczy ok. 0,5 mld zł na inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej na terenie Dolnego Śląska w tym roku, podała spółka.

"Województwo Dolnośląskie to duży geograficznie i zróżnicowany infrastrukturalnie obszar. Mamy tu bardzo silną aglomerację miejską, to jest miasto Wrocław, rozległe obszary rolnicze i leśne o niskiej gęstości zurbanizowania oraz obszary górskie z rozbudowaną bazą turystyczną i rekreacyjną. Każdy z tych obszarów wymaga po naszej stronie innego rodzaju działań inwestycyjnych" - powiedział prezes Taurona Dystrybucji Robert Zasina, cytowany w komunikacie.

Jedną z inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie była przebudowa stacji 110/20kV Oława. Co ważne, na czas modernizacji została zachowana funkcjonalność ruchowa obiektu. Podobnie było podczas prac na terenie stacji Milicz. Teraz, dzięki modernizacji, Tauron Dystrybucja może przyłączać do sieci nowych odbiorców, głównie prosumentów, produkujących prąd z paneli fotowoltaicznych. Obecnie rozpoczynają się też prace przy przebudowie stacji Wrocław Swojec. Ich zakończenie jest planowane na koniec przyszłego roku.

"Na terenie Dolnego Śląska pracują cztery Oddziały Tauron Dystrybucja - we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Część zadań realizowanych jest przez poszczególne jednostki organizacyjne samodzielnie, inne - o większym zasięgu - wymagają współpracy i muszą być realizowane wspólnie. Tak jest np. w przypadku przebudowy linii dwutorowej 110kV Przybków - Kąty Wrocławskie - Klecina, realizowanej przez oddziały we Wrocławiu i Legnicy" - dodał dyrektor Oddziału Tauron Dystrybucja w Legnicy Marek Kuchciak.

Przebudowa tej linii obejmuje wymianę słupów i przewodów wysokiego napięcia na odcinku ok. 62 km. Ze względu na wielkość i złożoność zadania, jego wykonanie rozłożone było na okres ok. 6 lat.

Kolejnym rozpoczętym, ważnym dla regionu zadaniem jest przebudowa rozdzielni 110 kV w stacji Pasikurowice. Inwestycja ta jest niezbędna ze względu na planową przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne przebudowę rozdzielni 400 kV znajdującej się bezpośrednio przy stacji Taurona.

"W część realizowanych przez Tauron zadań zaangażowane są środki pozyskane z Unii Europejskiej. Przykładem mogą być prace realizowane na sieci średniego napięcia Oddziału w Wałbrzychu w ramach projektu 'Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej'" - czytamy dalej.

W ramach tego projektu oddział zmodernizował na swoim terenie cztery rozdzielnie sieciowe 20/20kV - Mieroszów, Rusinów, Świebodzice i R-ŚFUP. Łączna wartość zadania to prawie 22 mln zł, z czego ponad 13 mln zł to dofinansowanie unijne. Kolejną istotną inwestycją realizowaną przez Oddział w Wałbrzychu jest kompleksowa przebudowa stacji 110/20 kV w Nowej Rudzie.

Na terenie oddziału w Legnicy ważnym realizowanym w ostatnim czasie zadaniem jest przyłączenie zakładu przemysłowego Daimler na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jaworze, podano także.

"Dla regionów wiejskich i zalesionych szczególnie ważne są natomiast prace wycinkowe przy liniach przebiegających przez tereny leśne. Zmniejszają one ryzyko uszkodzeń sieci i awarii podczas wichur i intensywnych wiatrów. Cały czas, obok dużych zadań inwestycyjnych, Tauron Dystrybucja realizuje też mniejsze punktowe inwestycje i modernizacje na liniach średnich i niskich napięć" - podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

