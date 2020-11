"Możliwości finansowe grupy kapitałowej Orlen do 2030 szacowane są na ok. 275 mld zł, w tym:

- ok. 195 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do 2030 roku,

- ok. 50 mld zł w ramach dodatkowej przestrzeni dłużnej w perspektywie roku 2030, przy zachowaniu wskaźnika dług netto / EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,0 - 2,5x,

- ok. 30 mld zł dzięki dostępnym alternatywnym sposobom finansowania takimi jak m.in. project finance bez regresu, finansowanie unijne, współfinansowanie wybranych projektów z partnerami zewnętrznymi oraz obligacje hybrydowe" - czytamy w komunikacie.



Spółka uszczegóławia, że nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 w obszarze "Maksymalizacja wyników" wyniosą ok. 55 mld zł. Założono tu w poszczególnych obszarach działalności: Wydobycie - budowa portfela aktywów wydobywczych w gazie i rekonfiguracja obecnych aktywów; Rafineria - poprawa efektywności i konsolidacja aktywów rafineryjnych oraz dalszy rozwój biopaliw i biokomponentów; Detal paliwowy - rozbudowa sieci i oferty detalicznej; Dystrybucja energii / gazu -optymalizacja inwestycji w infrastrukturę energetyczną.



W obszarze "Strategiczny rozwój" nakłady to ok. 75 mld zł. W poszczególnych obszarach działalności założenia są następujące: Petrochemia - rozwój aktywów petrochemicznych: produkty bazowe, zaawansowane i polimery; Energetyka odnawialna - dynamiczny rozwój aktywów w morskiej i lądowej energetyce wiatrowej oraz fotowoltaice; Energetyka gazowa - rozwój aktywów w nowoczesnej energetyce gazowej; Detal pozapaliwowy - nowe kanały i zintegrowana oferta usług pozapaliwowych.



Wreszcie, obszar "Inwestowanie w przyszłość" zakłada ok. 10 mld zł nakładów. Zapisano tu następujące cele: Nowa mobilność - budowa pozycji w obszarach nowej mobilności; Recykling - rozwój technologii i budowa mocy w recyklingu oraz biomateriałach; Technologie wodorowe - zajęcie pozycji w transporcie i energetyce opartej na wodorze; Badania, rozwój i innowacje oraz rozwiązania cyfrowe.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)