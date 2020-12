"Z naszej analizy nastrojów dyrektorów zarządzających płyną dwa wnioski. Pierwszy dotyczy otoczenia gospodarczego i przekonania, że sytuacja nie będzie się pogarszać. Drugi wniosek jest konsekwencją pierwszego. Dyrektorzy zarządzający wierząc w to, że sytuacja nie będzie gorsza, a może nawet ulegnie poprawie, chcą powrotu do biznesu, który znają sprzed pandemii. Dla wszystkich jest jasne, że tak samo nie będzie, ale jednocześnie chcemy przywrócić tyle, ile się da. Tęsknimy za pełnymi biurami, spotkaniami face to face i o ile otoczenie będzie sprzyjające, dyrektorzy zarządzający będą dążyć do przywrócenia biznesu, jaki znają, w takich ramach, na jakie pozwoli sytuacja" - powiedział dyrektor zarządzający CBRE w Polsce Daniel Bienias, cytowany w komunikacie.

Z raportu wynika, że w opinii 48% dyrektorów zarządzających warunki do prowadzenia biznesu w najbliższych sześciu miesiącach będą takie same, jak aktualnie. 43% spodziewa się poprawy sytuacji, a 9% obawia się pogorszenia. W porównaniu do poprzedniej edycji badania zdecydowanie wzrósł odsetek dyrektorów zarządzających, którzy raczej obstawiają stagnację, a spadł tych mających nadzieję na poprawę. Niemniej 67% pracodawców liczy na to, że do połowy 2021 roku wszyscy pracownicy wrócą do biur. Na nieco mniej optymistyczną prognozę wskazuje 34% dyrektorów zarządzających, którzy mówią wprost, że nie są pewni, kiedy uda się przywrócić pracowników do pracy w biurze. W tej grupie znajdują się również ci, którzy wiedzą, że nie wszyscy zatrudnieni będą chcieli powrotu do biura na pełen wymiar czasu pracy, wskazano.

W pierwszej trójce obaw, które aktualnie powstrzymują firmy przed całkowitym powrotem pracowników do biur, znajdują się: wysoki odsetek zachorowań w danym kraju (86%), ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w firmie (83%) oraz opór samych zatrudnionych przed powrotem (70%). Pracodawcy biorą też pod uwagę sytuację zatrudnionych związaną m.in. z opieką nad dziećmi, które uczą się zdalnie (58%).

"Niemniej firmy już teraz wiedzą, co muszą zrobić, żeby zapewnić pracownikom bezpieczny powrót do biur. Na pierwszym miejscu dyrektorzy zarządzający wskazują dostęp do środków dezynfekujących (99%), następnie konieczność zasłaniania ust i nosa (95%), ograniczenie do minimum przyjmowania gości (93%), pomiar temperatury (93%) oraz zmiana układu biura w taki sposób, żeby zwiększyć odstęp między biurkami (92%)" - podsumowano.