"PKN Orlen Offshore Wind Supply Chain Meeting 2020 to rozpoczęcie szerokiego dialogu technicznego z rynkiem" - poinformował koncern. Zapowiedział przy tym na 2021 r. "spotkania warsztatowe dla poszczególnych obszarów technicznych inwestycji".

"PKN Orlen oraz spółka celowa Baltic Power organizują spotkanie w formule on-line z firmami zainteresowanymi współpracą przy realizacji morskich farm wiatrowych" - ogłosił we wtorek koncern. Jak podał, "podczas spotkania potencjalni uczestnicy łańcucha dostaw poznają status przygotowań do inwestycji, jej harmonogram oraz podejście PKN Orlen do współpracy z lokalnymi dostawcami".

Koncern ocenił, że jego plany dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim są szansą dla polskich firm i przedsiębiorstw. "Inwestycje w obszarze morskich farm będą potrzebowały silnego i sprawnie działającego łańcucha dostaw" - podkreślił PKN Orlen. Według niego, "warunki na Bałtyku, położenie geograficzne Polski oraz deklarowana już gotowość firm i przedsiębiorstw do zaangażowania w nowy obszar biznesowy sprawia, że branża offshore wind ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki". "Oznacza również wielomiliardowe inwestycje oraz utworzenie tysięcy miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry" - zauważył koncern.

PKN Orlen przekazał, że planuje budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim "z dużym udziałem lokalnych podmiotów, będących zarówno wykonawcami wybranych elementów, jak i poddostawcami zagranicznych doświadczonych przedsiębiorstw". "Z uwagi na koszty i 25-letni okres eksploatacji w ekstremalnych, morskich warunkach, przed dostawcami usług i komponentów dla morskich farm wiatrowych stawia się wysokie wymagania jakościowe" - zaznaczył koncern. Dlatego też, jak dodał, "bardzo istotna jest współpraca pomiędzy przemysłem a inwestorami by wspólnie odpowiedzieć na wzajemne oczekiwania".

We wtorkowym komunikacie poinformowano, że wydarzenie PKN Orlen Offshore Wind Supply Chain Meeting 2020 prowadzone będzie w języku polskim oraz angielskim, a rejestracja i udział w tym spotkaniu są bezpłatne. Szczegóły oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie internetowej: www.balticpower.pl/OffshoreMeeting2020. Wydarzenie w formule on-line odbędzie się 9 grudnia 2020 r., a jego rozpoczęcie zaplanowane jest na godz. 10.

PKN Orlen podkreślił, że jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny z Europy Środkowej zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r. "Do 2030 r. koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej" - zadeklarował PKN Orlen. Zapewnił, że będący obecnie w zaawansowanej fazie przygotowań projekt budowy morskich farm wiatrowych jest dla niego "jedną z kluczowych inwestycji dla realizacji tych celów".

W połowie listopada PKN Orlen oznajmił, iż rozpoczął lądowe badania geologiczne na trasie przyłącza farmy wiatrowej, która ma powstać na Morzu Bałtyckim. Jak podał wtedy koncern, dzięki tym badaniom możliwe będzie wytyczenie podziemnej trasy kablowej z morza do stacji elektroenergetycznej położonej na lądzie. W informacji o przygotowaniach do budowy farmy wiatrowej PKN Orlen podał, że pomiary zostaną wykonane w gminie Choczewo, gdzie powstanie infrastruktura przesyłowa.

PKN Orlen informował ostatnio, że do 2030 r. zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią spółce i jej grupie kapitałowej "redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe". Koncern podkreślał przy tym, że "inwestując w zieloną energię buduje również pozycję Orlenu jako lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej".

W ramach prac przygotowawczych do budowy przez PKN Orlen farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim zrealizowano już m.in. wstępne pomiary dna morskiego i badania środowiskowe dla obszaru farmy. Na ich podstawie koncern złożył raport środowiskowy i czeka na decyzję środowiskową dla morskiego obszaru inwestycji. To dokument, który stanowi podstawę to rozpoczęcia procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Jak podawał niedawno koncern, na Morzu Bałtyckim prowadzone są wciąż dodatkowe badania i niezbędne pomiary wietrzności, które zostaną wykorzystane przez projektanta farmy; dokumentacja będzie zawierała m.in. analizy rozmieszczenia turbin na morzu oraz założenia dotyczące przewidywanej produktywności farmy, pomoże także doprecyzować kosztorys inwestycji.

Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej PKN Orlen prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km kw., zlokalizowany jest ok. 22 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa. (PAP)

