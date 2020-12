W ramach całej nowej odsłony Mariny Mokotów zrealizowano łącznie 726 apartamentów i 40 lokali usługowych, podano.



"Miło mi poinformować, że pomimo wyzwań związanych z pandemią ukończyliśmy kolejną inwestycję zgodnie z planem. Blisko 25-letnia historia Dom Development pokazuje, że jesteśmy graczem stabilnym finansowo, dbającym o jakość i terminowość realizacji, co w obecnej, wyjątkowej sytuacji jest dla klientów szczególnie ważne. Aktualnie przekazywane Apartamenty Marina Mokotów to nowa odsłona rozpoznawalnego i cenionego przez warszawiaków projektu. Dogodna lokalizacja, ponadczasowa, elegancka architektura oraz różnorodne i przyjazne przestrzenie wspólne, w tym prywatny park na terenie inwestycji, to jej wyjątkowe atuty" - powiedział dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu w Dom Development Jerzy Bieniewski, cytowany w komunikacie.



Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.



(ISBnews)