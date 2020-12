Warszawa, 02.12.2020 (ISBnews) - Gaming Factory podpisał ze studiem Titanite umowę na produkcję gry "Roman Legionary" wartą 800 tys. zł, podała spółka. Projekt otrzymał nową nazwę "We are Legion: Rome". Gra ma zostać wydana na przełomie 2021/2022 r.

"Według zapisów umowy emitent otrzyma 85-95% zysku z gry netto po pokryciu wszelkich kosztów produkcji i marketingu, w zależności od ocen gry w sklepie Steam. Projekt otrzymał nową nazwę 'We Are Legion: Rome', będzie to jednoosobowa gra łącząca przygodę z realistyczną walką. Innowacyjny system walki oraz sposób przedstawienia fabuły pozwoli graczowi w pełni odczuć realia ery brutalnych podbojów Rzymu" - czytamy w komunikacie.

Gaming Factory przewiduje, iż wydanie "We Are Legion: Rome" na platformę PC nastąpi na przełomie 2021 i 2022 roku.

W celu przyspieszenia prac nad prowadzonymi projektami spółka systematycznie poszukuje podwykonawców i nie wyklucza podpisania kolejnych umów na produkcję swoich gier w najbliższej przyszłości, wskazano również.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.

(ISBnews)