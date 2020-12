"Naszym celem jest przygotowanie spółki do wejścia na NewConnect, co pomoże spółce zwiększyć wiarygodność w celu uwiarygodnienia jej przed wejściem na rynek USA oraz umożliwi zebranie środków na uruchomienie kanału e-commerce z produktem konsumenckim w modelu subskrypcji" - powiedział ISBnews Górnowicz.



Misją Skriware jest dostarczanie dzieciom praktycznej i angażującej edukacji na miarę XXI wieku, łącząc rozwój kompetencji miękkich i technicznych przez połączenie umiejętności manualnych z programowaniem, robotyką oraz projektowaniem i drukiem 3D.



"Prowadzimy sprzedaż w Polsce i za granicą z partnerami dystrybucyjnymi. Oferujemy autorski sprzęt (drukarka 3D, system robotyczny), oprogramowanie (narzędzie do projektowania 3D, baza modeli 3D, platforma edukacyjna online) oraz wdrożenia, szkolenia i wsparcie metodologiczne, które realizujemy z partnerami edukacyjnymi" - dodał CEO spółki.



Stwierdził, że przewaga konkurencyjna Skriware polega na autorskim oprogramowaniu, które integruje modułowy system robotyczny, patentowalną technologię druku 3D oraz metodologię edukacyjną. Dzięki temu możemy zapewnić wysokojakościową, spersonalizowaną ścieżkę edukacyjną, prowadzoną w szkole, zdalnie lub indywidualnie w domu.



Skriware zostało docenione na arenie międzynarodowej, w tym Deloitte Fast 50 Central Europe 2020.



(ISBnews)