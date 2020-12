Warszawa, 08.12.2020 (ISBnews) - Medinice przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczął II etap badań przedklinicznych (faza przewlekła) na zwierzętach w projekcie systemu do krioablacji CoolCryo, podała spółka.

"Celem pierwszorzędowym badania będzie ocena bezpieczeństwa zastosowania wyrobu medycznego CoolCryo. Celem drugorzędowym badania będzie ocena skuteczności zastosowania wyrobu medycznego CoolCryo" - czytamy w komunikacie.

CoolCryo to system do wykonywania małoinwazyjnej krioablacji kardiochirurgicznej. CoolCryo do leczenia tkanek wykorzystuje bardzo niską temperaturę. System został zaprojektowany specjalnie do ablacji kardiochirurgicznej wykonywanej techniką małoinwazyjną z wytworzeniem mini dostępu do serca z zastosowaniem technik wideotorakoskopowych (zamiast typowej sternotomii, czyli przecięcia mostka).

Faza I (Acute Study) została przeprowadzona w 2017 roku na Uniwersytecie Utrecht Medical Center.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

(ISBnews)