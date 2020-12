"W I kwartale 2021 r. planujemy wejście na NewConnect bez emisji akcji. Będzie to pierwszy krok w naszym giełdowym życiu. Następnie zakładamy przeprowadzenie oferty związanej z przejściem na rynek główny. Celem oferty byłby rozwój, a szczególnie przejęcia, które są dobrym paliwem do budowania dużej grupy i źródłem wartościowych menedżerów" - powiedział Strzelecki podczas GPW Innovation Day.



Dodał, że termin przeprowadzenia emisji zależy od ostatecznego czasu trwania procesów najpierw wejścia na "małą giełdę", a następnie przygotowań do oferty i migracji na rynek główny, ale liczy że odbędzie się ona w przyszłym roku.



"Mieliśmy 58% wzrost przychodów w 2019. Zakładamy konserwatywnie, że w tym roku osiągniemy 44 mln zł przychodów i 6 mln zł EBITDA. Mamy nadzieję, że będzie lepiej" - wskazał prezes.



Jak zaznaczył, aktualnie kluczowe rynki, gdzie grupa chce się mocno rozwijać to Skandynawia, Wielka Brytania, USA i Japonia.



"Cieszy nas docenienie na rynku azjatyckim. Spółka się rozwija, plan dywidendy to kwestia późniejszych lat. Mamy pomysły na rozwój, rozmawiamy o przejęciach w Polsce i za granicą, do czego zachęca pojawiająca się stabilizacja rynkowa po pandemii" - powiedział Strzelecki.



Grupa aktywnie inkubuje startupy specjalizujące się w rozwiązaniach digitalizacyjnych. Wśród nich, Holo Labs i GrowUperion pozyskały już środki na rozwój poprzez crowdfunding. Według słów prezesa, spółki te mogą trafić na NewConnect, a startupy grupy mogą trafić docelowo również do notowań na giełdzie w Szwecji.



TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Spółka od lat znajduje się w prestiżowych notowaniach Financial Times oraz Deloitte, które wyróżniają najszybciej rozwijające się europejskie firmy. Flagowym produktem spółki jest aplikacja Zonifero, upraszczająca zarządzanie biurem. Ponadto spółka oferuje aplikacje i rozwiązania, z których korzystają firmy takie, jak Unilever oraz Mondelez International. Firma zatrudnia ponad 300 specjalistów.



