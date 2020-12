Inwestycja o wartości około 200 mln zł jest jednym z kluczowych projektów polskiego producenta odzieży. Powierzchnia nowego centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim wyniesie 75 tys. m2, w tym 65 tys. m2 zajmie magazyn, natomiast 10 tys. m2 - powierzchnia biurowa i techniczna. W budynku, oprócz systemów automatycznych, zastosowane zostaną rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną oraz ograniczające wpływ pracy obiektu na lokalny ekosystem. Na dachu budynku planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,5 MW. W pierwszej fazie funkcjonowania w centrum zatrudnienie znajdzie około 500 osób. Docelowo powstać ma nawet 1 000 miejsc pracy. Rekrutacja rozpocznie się w III kw. 2021 r., podano w komunikacie.



"Budowa nowego centrum dystrybucyjnego ma dla nas strategiczne znaczenie dlatego cieszymy się, że po czasie zamrożenia, możemy ogłosić rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Jednocześnie, jako firma odpowiedzialna, przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa i komfortu społeczności, w których działamy. Zdajemy sobie sprawę, że budowa centrum może wiązać się z niedogodnościami dla okolicznych mieszkańców, jednak razem z generalnym wykonawcą dołożymy wszelkich starań, aby jej przebieg był jak najmniej uciążliwy" - powiedział dyrektor ds. logistyki w LPP Sebastian Sołtys, cytowany w komunikacie.



Nowy obiekt umożliwi dywersyfikację operacji logistycznych gdańskiej spółki i odciążenie głównego centrum dystrybucyjnego LPP w Pruszczu Gdańskim. Dzięki uruchomieniu nowego obiektu, polski producent odzieży podwoi dotychczas dostępne moce operacyjne sieci zaopatrzenia i dystrybucji.



Jak wyjaśnia spółka, realizacja inwestycji zlokalizowanej na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej będzie przebiegać etapowo. Przekazanie terenu do dyspozycji generalnego wykonawcy planowane jest najpóźniej do 15 stycznia 2021 r. Budowa obiektu, instalacja automatyki magazynowej oraz zatowarowanie centrum potrwa około 12 miesięcy. Uruchomienie centrum dystrybucyjnego inwestor planuje na I kwartał 2022 r. Organizacja ruchu wokół inwestycji została zaplanowana tak, aby transport maszyn budowlanych odbywał się wyłącznie drogami krajowymi i wojewódzkimi. Trasy przejazdu w sąsiedztwie pobliskich domostw oraz instytucji publicznych zostaną ograniczone do minimum. W ramach przeciwdziałania COVID-19, oprócz standardowych procedur bezpieczeństwa, na terenie placu budowy wprowadzone zostaną dodatkowe środki ochronne, zgodnie z aktualnymi wytycznymi służb sanitarnych, podano także.



"W ostatnich latach razem z LPP udało nam się zrealizować wiele wspólnych projektów społecznych i edukacyjnych. Jesteśmy przekonani, że z takim samym zaangażowaniem, z jakim spółka wspiera gminę i jej mieszkańców, będzie troszczyć się o bezpieczny przebieg prac. Ze swojej strony deklarujemy pełne wsparcie i cieszymy się, że mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 inwestycja ta zostanie zrealizowana z korzyścią dla LPP i całej społeczności naszej gminy" - powiedział burmistrz Brześcia Kujawskiego, Tomasz Chymkowski.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



