Już teraz Paczkomaty z usługą Urząd24 dostępne są przy urzędach miasta i starostwach w: Krakowie, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Nowym Targu, Wołominie, Brodnicy, Wolsztynie, Koszalinie, Poświętnem oraz Kaliszu.



"Idea inteligentnego miasta to rozwiązania, które wdrażają przyszłościowo patrzące władze miasta oraz urzędnicy miejscy. Ułatwienia dla mieszkańców w ramach bezkontaktowej służby cywilnej to ważne elementy nie tylko ze względu na pandemię koronawirusa. To także oszczędności kosztów dla budżetów samorządowych, szybsze załatwianie spraw obywateli, a przede wszystkim nowe możliwości usług. Jestem przekonany, że w ciągu kilku lat nasze Paczkomaty z usługą Urząd24 będą stały przy każdym nowoczesnym urzędzie załatwiającym sprawy mieszkańców" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.



Za pośrednictwem urządzenia w Dąbrowie Górniczej będzie można składać i odbierać dokumenty w sprawach dotyczących:

rejestracji używanego pojazdu

rejestracji pojazdu fabrycznie nowego

rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy

rejestracji pojazdu zabytkowego

wyrejestrowania/zbycia pojazdu

wymiany dowodu rejestracyjnego

wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, znaku legalizacyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych

czasowej rejestracji pojazdu na wniosek strony

czasowego wycofania pojazdu z ruchu

wydania zaświadczenia z ewidencji pojazdów.



InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.



(ISBnews)