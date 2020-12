W I transzy dla dużych inwestorów spółka oferowała 100 tys. akcji o wartości 2,5 mln zł. Druga transza obejmowała 60 tys. akcji o wartości 1,5 mln zł. Cena emisyjna wynosiła 25 zł, podano w komunikacie.



"Emisja akcji Sunday Energy okazała się sukcesem. Dziękujemy naszym nowym akcjonariuszom za okazałe zaufanie i wiarę w spółkę. Zarówno I, jak i II transza akcji w ramach emisji zakończyły się powodzeniem - co nas cieszy, a jednocześnie motywuje do dalszej pracy. Mamy przed sobą ambitne cele, które wraz z perspektywami rynkowymi i potencjałem spółki pozytywnie rokują dla wszystkich inwestorów spółki" - powiedział prezes Michał Sochacki, cytowany w komunikacie.



Cele przedstawione w dokumencie ofertowym to:



- rozszerzenie oferty handlowej o panele o mocy 400W i więcej,



- tworzenie farm fotowoltaicznych, w tym inwestycje w spółki zajmujące się projektowaniem oraz budową farm PV. Strategią firmy jest obejmowanie w takich spółkach większościowych udziałów i przygotowywanie nowych projektów budowy farm,



- uruchomienie nowej linii biznesowej - usługa demontażu, testowania, serwisowania, magazynowania oraz handlu używanymi komponentami OZE,



- ekspansja zagraniczna.



"W ślad za systematyczną realizacją kolejnych kroków milowych Sunday Energy, chcemy zadebiutować na rynku NewConnect w 2021 roku. Krok ten wzmocni naszą pozycję w branży, zwiększy transparentność i wiarygodność spółki oraz pozwoli na uzyskanie jej wyceny rynkowej" - dodał Sochacki.



Działalność Sunday Energy opiera się na podstawowym filarze fotowoltaicznym i uzupełniającym, związanym z dodatkowymi usługami i produktami dot. OZE, tj. pompy ciepła, magazyny energii itd. W pierwszym obszarze kluczową częścią biznesu jest import i sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz innych komponentów rynku PV (m.in. inwertery, falowniki). Spółka zajmuje się także developmentem farm oraz rozwija nowe kierunki biznesowe, dotychczas niewystępujące powszechnie na polskim rynku.



(ISBnews)