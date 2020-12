"JR Holding ASI S.A. zawarła umowę współpracy ze spółką Ekipa S.A., co jest kolejnym etapem po podpisaniu przez podmioty listu intencyjnego. Emitent zobowiązał się do wprowadzenia Ekipa S.A. na rynek akcji NewConnect lub rynek regulowany GPW w Warszawie poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia. JR Holding ASI S.A., tytułem wynagrodzenia, został zaproszony do przez Ekipa S.A. do prowadzonej emisji akcji realizowanej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki" - czytamy w komunikacie.



Po objęciu akcji imiennych i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego JR Holding będzie posiadał akcje stanowiące 12,01% udziału w kapitale zakładowym Ekipy. Zarząd JR Holding liczy na duży sukces rynkowy tego projektu, podano również.



"Zdecydowaliśmy się podpisać umowę współpracy z Ekipa S.A. i wesprzeć tą spółkę w jej wprowadzeniu na rynek giełdowy poprzez odwrotne połączenie ze spółką publiczną. Widzimy bardzo duże zainteresowanie rynku tym projektem, dlatego postanowiliśmy również zainwestować w niego nasz kapitał i stać się jednym z inwestorów. Jest to projekt technologiczny i rozrywkowy, więc pasuje do naszego portfela inwestycyjnego i przyjętej strategii rozwoju. Jestem przekonany, że wejście Ekipa S.A. na rynek publiczny będzie jednym z najciekawszych wydarzeń na polskim rynku w 2021 r." - podsumował prezes JR Holding January Ciszewski, cytowany w materiale.



JR Holding ASI jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.



(ISBnews)