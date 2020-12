"W okresie realizacji strategii dynamika eksportu będzie dwukrotnie wyższa od dynamiki sprzedaży krajowej. To doprowadzi do ok. 54-proc. udziału eksportu w przychodach wobec ok. 49% szacowanego w 2020 r." - powiedział Warpechowski podczas telekonferencji.



Dodał, że grupa widzi podobne tendencje i proporcje we wszystkich segmentach



Grupa Kęty opublikowała wczoraj strategię na lata 2021-2025, która zakłada m.in. 4 637 mln zł przychodów i 470 mln zł zysku netto w 2025 r. wobec odpowiednio 3 498 mln zł i 417 mln zł szacowanych na 2020 r.



Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)