Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews) - LPP podwyższył planowane nakłady inwestycyjne na rok obrotowy 2020/2021 (1 lutego 2020 - 31 stycznia 2021) do 760 mln zł z planowanych wcześniej 730 mln zł, podała spółka.

"Wpływ na osiągane wyniki przez grupę będą miały wydatki inwestycyjne. W wyniku pandemii COVID-19 wydatki te uległy modyfikacji w stosunku do wcześniej zakładanych przez grupę. Planowany capex w 2020/21 to 760 mln zł. Na kwotę składają się wydatki na: sklepy stacjonarne 580 mln zł, biura 60 mln zł, logistykę: 50 mln zł oraz IT: 70 mln zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W październiku LPP podało, że planowany capex w 2020/2021 to 730 mln zł. Na kwotę tę miały składać się wydatki na: sklepy stacjonarne 500 mln zł, biura 90 mln zł, logistykę: 60 mln zł, oraz IT: 80 mln zł.

"Natomiast na 2021/22 planowany capex to kwota 1 100 mln zł (w tym nakłady na: sklepy stacjonarne 840 mln zł, biura 50 mln zł, logistykę: 150 mln zł oraz IT: 60 mln zł), a na 2022/23 to 900 mln zł (sklepy stacjonarne 750 mln zł, biura 50 mln zł, logistykę: 40 mln zł, oraz IT: 60 mln zł)" - czytamy dalej w raporcie.

W III kwartale 2020/2021 wydatki inwestycyjne wyniosły 179,2 mln zł, tj. o 27% mniej w stosunku do III kwartału roku poprzedniego. Mniejsze nakłady r/r związane były z redukcją inwestycji w rozwój sieci sprzedaży oraz przesunięcie w czasie inwestycji logistycznych. Decyzję te podyktowane były sytuacją pandemiczną, wskazała także spółka.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)