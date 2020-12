Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews) - LPP pomimo pandemii będzie kontynuować rozwój sklepów stacjonarnych w kolejnym roku wchodząc na nowe rynki, a także do mniejszych miast z kolejnymi markami, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

"Pracujemy przede wszystkim w Europie Środkowo-Wschodniej gdzie ten model zakupowy jest inny i widzimy jeszcze wzrosty w modelu tradycyjnych sklepów. Jednocześnie należy pamiętać, że e-commerce to obecnie tylko 20% całości naszej sprzedaży, co oznacza, że sklepy tradycyjne to 70-80% sprzedaży całości i nie możemy o nich zapominać" - powiedział Lutkiewicz podczas wideokonferencji.

Dodał, że klienci mieszkający w mniejszych miejscowościach wolą kupować w sklepach stacjonarnych.

"Dlatego ten rozwój, o którym mówimy, to będą to przede wszystkim marki Sinsey, Cropp i House i głównie zorientowane na mniejszych miejscowościach. Będą to np. retail parki czy sklepy przy ulicach. Handel będzie opierał się na dwóch nogach: na handlu tradycyjnym, ale w połączeniu właśnie z onlinem. Te dwa kanały dystrybucji będą się przenikać. Rozwiązania technologiczne, które są wprowadzane będą wspierać handel siebie nawzajem, więc musimy być w obu tych kanałach dystrybucyjnych, oczywiście oplecionych technologią. Dlatego decydujemy się na wzrost liczby sklepów stacjonarnych" - powiedział Lutkiewicz.

Dodał, że zakładany capex na rozwój na przyszły rok (2021/2022) wyniesie 1,1 mld zł, z czego ok. 840 mln zł zostanie przeznaczone na same sklepy.

Według spółki, rozwój sklepów planowanych jest w takich krajach, jak Rosja, Ukraina, Rumunia, a także kraje bałkańskie, Białoruś czy Kazachstan oraz na całkowicie nowym rynku czyli w Macedonii Północnej.

LPP zakłada, że w kolejnym roku obrachunkowym (2021/2022) powierzchnia marki Reserved wzrośnie o 4% r/r, Cropp o 10% r/r, House o 13% r/r, Mohito o 7% r/r, a Sinsay o 47% r/r.

Spółka planuje także wzmocnić e-commerce m.in. dzięki aplikacji mobilnej, która ma zostać uruchomiona w przyszłym roku.

"Będzie otwarty w I kw. przyszłego roku dla marki Reserved. Będziemy się uczyć tego z myślą o rozszerzeniu na kolejne nasze marki, ale nie planujemy żadnych innych obcych brandów" - dodał Lutkiewicz.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)