Jak powiedział szef ministerstwa rozwoju, pracy i technologii na konferencji prasowej, „będą pewne nowe rozwiązania, które wejdą w życie od stycznia". Nie ujawnił jednak szczegółów. „O szczegółach będziemy informować w najbliższych dniach" - powiedział.

Jak dodał wicepremier, „będziemy proponowali, aby skierować do nich (samorządów - PAP) specjalną transzę środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych". Jego zdaniem, powinien on zostać poszerzony o co najmniej setki milionów złotych, które trafią do samorządów w miejscowościach turystycznych, przede wszystkim górskich".

Jak tłumaczył Gowin, dzięki temu samorządowcy będą mogli pokrywać koszty inwestycji na rozmaite formy wsparcia lokalnych przedsiębiorców.

„Z perspektywy rządu widać skalę makro, (…) pewne rzeczy można dostrzec tylko z perspektywy oddolnej, samorządowej. I dlatego liczę na to, że inspiracja, która przyjdzie ze strony rządu przełoży się na aktywną działalność pomocową, adresowaną do przedsiębiorców, ale ze strony samorządów" - oświadczył wicepremier.

Dopytywany, kiedy dokładnie trafi pomoc dla przedsiębiorców z górskich miejscowości, Gowin stwierdził, że "w najbliższych godzinach" kierowany przez niego resort przedstawi Radzie Ministrów szczegółowe propozycje w tej sprawie. „Decyzja ma zapaść jutro. Środki powinny trafić w najbliższych tygodniach nie tyle bezpośrednio do przedsiębiorców, co do samorządów. To z całą pewnością nie będzie pomoc odłożona w czasie" - zapewnił.

Dodał, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy resort rozwoju przygotował kilka dużych programów ożywienia branży turystycznej. Ponieważ jednak środki unijne mogą dotrzeć do Polski najwcześniej na przełomie maja i czerwca, ministerstwo rozpoczęło przygotowywanie programu wsparcia z funduszy krajowych.

Wyjaśnił, że samorządy będą mogły udzielać bezpośredniej pomocy przedsiębiorcom nie z pieniędzy pozyskanych z budżetu państwa, ale ze "środków uwolnionych w budżetach samorządowych dzięki wsparciu rządowemu". Pomoc udzielana przez samorządy przedsiębiorcom z terenu danej gminy czy powiatu ma mieć przede wszystkim formę różnego rodzaju ulg.(PAP)

