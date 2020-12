Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews) - Famur zdecydował o wydłużeniu trwającego programu emisji obligacji do 31 grudnia 2021 r., podała spółka.

"Wydłużenie czasu trwania programu emisji obligacji pozwoli zarządowi spółki elastycznie decydować o ewentualnej emisji kolejnych transz obligacji w zależności od potrzeb finansowych związanych ze zwiększaniem aktywności rynkowej oraz rozwojem organizacji, a także z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej, zapewniając jednocześnie tożsame podstawy dla ewentualnej emisji nowych obligacji, jeżeli dokonywana byłaby w okresie pozostawania w obrocie obligacji już wyemitowanych w ramach obecnego programu" - czytamy w komunikacie.

W grudniu 2015 r. Famur zdecydował o uruchomieniu programu emisji obligacji do łącznej kwoty 500 mln zł. Program miał być pierwotnie realizowany do grudnia 2018 r., był jednak przedłużany w kolejnych latach.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

