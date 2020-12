Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews) - Unimot zakłada optymistyczne prognozy segmentu asfaltowego w 2021 roku, po pełnym wyzwań roku 2020, poinformował prezes Adam Sikorski.

"Dział asfaltowy notuje dobry IV kwartał, w którym obserwujemy powrót do wolumenów dających możliwość osiągnięcia rentowności" - powiedział Sikorski podczas wideokonferencji.

Szef Unimotu przyznał, że rok 2020 był wyzwaniem dla tego obszaru biznesowego, z jednej strony - jeśli chodzi o dostęp do produktu, a z drugiej - z powodu ograniczenia inwestycji drogowych przez samorządy.

"Na rok 2021 mamy jednak optymistyczne prognozy, mamy na przyszły rok zabezpieczone dostawy produktu, a rynek inwestycji znowu ruszył, liczymy na to, że inwestycje samorządowe będą kontynuowane" - dodał.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)